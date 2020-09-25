12港人送中︱張建宗拒見被扣留者家屬 反斥民主派：離題萬丈

12名港青被扣押內地超過一個月，港府未有應家屬要求提供適切援助。多名民主派議員趁政務司司長張建宗今日（25日）出席立法會財委會，促張建宗會見12港人家屬，其後再在會上追問。張建宗回應時拒與12港人家屬會面，並批議員的問題是「離題萬丈」。

張建宗今早抵達立法會時被民主派議員包圍，議員舉起標語並高叫口號，要求港府派員到深圳了解12名港人的情況，要求張建宗親自與家屬會面。示威期間議員與立法會保安推撞，張建宗由會議室退避至官員休息室，又走到會議室三暫避。在民主派議員圍堵下，張建宗拒回應任何訴求，僅稱會考慮議員的意見，又指入境處已經與家屬有聯繫。

會上，多名民主派議員重提12港人事件。公民黨楊岳橋要求政府解釋12港人該如何申請第三輪防疫抗疫基金，「今日處理疫情嘅係（關乎）香港人，而家有12位香港人喺內地，12位家屬都係香港人，如果你係關心香港人，如果你答應佢哋見面唔係更加好咩？」張建宗只重複說若今日通過撥款就有更多人可以受惠，並說入境處和駐粵辦已經向中國方面轉達家屬要求，入境處亦已與家屬會面，當局會按一貫安排處理，又批議員重覆提問有關12港人的問題是浪費時間。

民主黨鄺俊宇再要求張建宗與12港青家屬會面，張建宗再次逃避問題，稱今日的會議是紓困扶貧，再討論12港人的問題是「離題萬丈、令市民失望」，他又說，12名被捕港人是「通緝犯」，涉在香港干犯嚴重的「罪犯」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！