大媽中環表演歌舞被控違限聚令 庭上質疑警察歧視內地人

多名婦女今年4月疑無視限聚令，在中環碼頭附近唱歌表演，並放置擴音器及櫈仔，以吸引途人駐足觀看，因而被警員截查票控。其中一名表演「大媽」歌舞的女被告否認違反限聚令，今天受審。被告親自盤問截查女警，聲稱自己曾呼籲圍觀者遵守限聚令，而當時有男警聲言「呢一次就算啦」，惟最終她仍收到傳票，質疑警員查問籍貫乃因為歧視她是內地人。女警稱聽不到大媽作出呼籲，不知道哪名同袍曾說「算啦」等語句，又解釋問籍貫因要填寫傳票。

被告歐麗花（38歲）被控組織受禁群組聚集罪，在東區法院受審，案件本月30日裁決。涉及同一事件的38歲「大媽」楊佳早前已認罪，罰款3,000元。

中區警署特遣隊女警姚婷婷供稱，今年4月17日傍晚6時許和同袍到中環碼頭，票控違反限聚令人士，當時被告和楊佳在九號碼頭分開唱歌跳舞，三名男子觀看；他們偶爾會以兩至三人形式聚集，惟維持多於1.5米距離。

數分鐘後，兩女移師碼頭外的摩天輪附近繼續表演，男子則幫忙搬動物品。未幾其中兩男開始和女方跳舞及唱歌，此時各人已相距不足1.5米。及至7時許，警員認為被告等人違反了限聚令，於是上前截查，告知他們將發出傳票。被告和楊佳查問下表示在唱歌，至於音響等物品屬於誰人，被告稱是楊的，楊則謂屬於她和被告。

女警稱目測各人相距不足1.5米

被告沒有聘請代表律師，親自抗辯。她盤問姚時自言是守法好市民，知悉限聚令要求，又稱曾要求在場觀眾散開，不要多於四人聚集。姚答謂不曾見過或聽到被告作出呼籲。被告聞言質疑，姚距離她甚遠，豈會聽到呼籲。姚表示被告等人音箱的聲浪，足夠讓人聽到發言。姚又解釋，當時聽不到被告附近有人聊天，不認為被告曾作呼籲。

被告又指，被截查時曾有男警向她說「呢一次就算啦」，沒有叫她在文件上簽字，亦沒有提及傳票，但她事後仍收到傳票。姚則謂不知道哪名同袍如此說過。至於為何不量度在場各人距離，姚解釋稱目測被告等人站得頗近，相距半米至一米。

被告盤問姚時亦透露，一度被對方問及祖籍何處，謂：「我懷疑佢歧視我哋內地人。」姚表示傳票要求填寫被告籍貫，因而才有此問。

及後被告出庭作供，多次重申在場圍觀者不多於四人，亦保持1.5米距離。她在控方盤問下稱，轉位時她拿腳架及袋，楊佳負責拿音箱，看不到誰移動膠櫈，也看不到有三名男子搬動物品。

控方問被告，為何要帶擴音器去現場唱歌，被告稱音響是新買的，欲測試一下，又謂「有音響好聽啲」。被告承認控方所指，在公眾地方唱歌是為了有人聽她演唱。控方指唱歌不一定要帶膠櫈，被告說自己和他人如感到疲累，都可坐在櫈上。

【案件編號：ESS10883/20】

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