跨性別女性遭德福6ixty8ight禁用試身室：只接受女性顧客試身

有跨性別人士團體投訴連鎖內衣店6ixty8ight，禁止跨性別女性使用試身室，涉違反《殘疾人士條例》，今（25日）陪同事主到平機會投訴。

投訴人許小姐指，上月到6ixty8ight位於九龍灣德福廣場分店，欲試穿一件運動內衣，但疑因聲線「男人聲」被店員和經理拒絕，表示只接受女性顧客試身。她向店員出示身份證澄清性別，又表明已完成性別重置手術，但店方仍拒絕承認其女性身份。她促請平機會嚴肅跟進，並要求6ixty8ight道歉，於《蘋果日報》刊登半版啟示，承諾日後作出改善。

「公司指示只接受女顧客試身」

許小姐早年被確診患有「性別焦慮症」，即自我認同的心理性別，與出生時的生理性別產生強烈的矛盾。經醫生評估後，於2017年在威爾斯親王醫院完成性別重置手術，並於入境處更新身分證的性別欄。

她指，過去幾年不止一次到6ixty8ight不同分店購買內衣，都未曾被店員阻撓使用試身室。直至上月，她到九龍灣德福廣場分店，欲購買一件運動內衣。因疫情關係，她主動向店員查問試身室是否如常開放，店員未有正面回應，只建議她先購買再更換，但她隨即目睹有顧客從試身室走出來，並手持同款內衣。

許小姐質疑店員差別對待，對方解釋公司指示只接受女性顧客試身，她遂要求店員交代「女性」的定義，店員隱晦地指向其他客人和店員，稱「在座嗰啲都係女性」，惟獨不認同她。

職員稱需顧及其他女性觀感堅持決定

許小姐馬上展示其身份證澄清，並出示殘疾人士登記證，表明她是一名已完成性別重置手術的跨性別女性，店員才表示「咁你都係女囉」，但仍堅持原先決定，聲稱需顧及其他女性的觀感。

「以我所知，呢間公司政策一直都有問題，係唔會為外表冇咁女性化嘅顧客提供試身室，例如TB（Tomboy）」，許小姐當日身穿連身裙，她質疑店員僅以其聲線判斷其性別：「聽到我男人聲、戴住口罩又見唔到樣，可能懷疑我係啲古怪嘅男人。」但即使出示文件證明，店員態度依舊不變，她對此感到不滿和憤怒，認為6ixty8ight涉違反《殘疾歧視條例》，保障跨性別人士獲得公平的貨品及服務提供。

完成手術並獲醫生證明 可更新身份證上性別

「其實改身份證係唔關個樣，或者把聲事」，「跨性別權益會」代表丁丁解釋，跨性別人士只要完成性別重置手術，並獲醫生證明即可更新身份證上的性別，「把聲可能成世都冇辦法去改變，咁係咪一世都唔可以公平咁使用女性嘅設施、得到女性嘅待遇呢？」

丁丁促請平機會加強性小眾教育，向公眾和業界宣傳修例保障，「靠我哋一個個去投訴，行出來身教係好難」。

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