古思堯腸癌覆診前遭拘

【本報訊】昨日一同被捕的74歲社運人士古思堯，亦被警方控告涉嫌參與去年10月5日的未經批准集結。患直腸癌、上月底剛進行大手術的他，昨午原本要到醫院覆診，但遭重案組上門拘捕，之後被押返警署落口供，幸最後趕及前往醫院覆診。

落口供後趕及見醫生

昨午1時許，古思堯在家中被重案組人員登門拘捕，之後押返長沙灣警署落口供。警方指他去年10月5日涉嫌「明知而參與未經批准集結」，並落案控告相關控罪。其後古獲准保釋，案件本月30日在東區裁判法院提堂。

參與社運逾30年的古思堯，今年6月證實患直腸腺癌第四期，除出現「屙血」和肚瀉情況，癌細胞更擴散至肝、前列腺和淋巴系統。他上月底剛完成大手術，切除部份肝臟，休息一個月後再進行化療。其友人稱，古思堯原定昨午2時半要到瑪嘉烈醫院覆診，未料被捕，又引述警方原答應讓古思堯先到醫院覆診，再回警署落口供，但結果卻被直接押返警署。友人稱，古思堯落口供後，趕及到醫院覆診及見營養師。

古思堯早前亦有案件在身，他今年7月到法院聲援黎智英、李柱銘等15人被控煽惑非法集結一案時，涉舉起一面倒插及塗污的國旗，被控侮辱國旗罪。控方案情指，被告涉嫌在涉案國旗塗上「異色恐怖白色恐怖 法西斯恐怖」的字句，案件原於上月27日再訊，但因古接受手術，裁判官批准將案押後至11月26日。