抗暴之戰︱警鬼祟豁免前線show委任證 申訴專員展開全面調查

早前一宗司法覆核案件的審訊，披露警方原來早於去年11月底，已正式豁免了《警察通例》部份涉及展示委任證和警察編號的規定，但公眾並不知情。《蘋果》引用《公開資料守則》要求披露詳情，警方僅重申沒有「修改」相關條文，卻始終不答有否「豁免」相關規定。申訴專員公署收到《蘋果》投訴後表示，決定展開全面調查。

警方於去年10月底宣佈，為保障警員私隱，日後警察處理示威時，會以行動呼號作身份識別。不過，警方從來沒有正式宣佈會修改或豁免《警察通例》的相關條文，意味警察理論上仍有責任向市民出示委任證和提供警察編號。今年6月法庭審理一宗相關的司法覆核案件時，律師在庭上引述警方文件指，原來部份相關條文已獲豁免，公眾至此才得知真相。

僅文件交代豁免警例相關條文

根據警方文件，警方總共作出了三項豁免。第一，《警察通例》第20-03條本身列明，警務人員在市民要求下應披露足以辨別身份的個人資料，其中警員至警長應至少提供職級及警察編號，警署警長以上的警員，則應至少披露職級及姓氏。

不過，文件指出，由去年11月27日起直至另行通知，第20-03條的規定已被豁免（waive），所有在公眾事件中執勤的軍裝警員及便衣警員，都會獲得一張印有行動呼號的藍色卡片。佩戴藍卡後，職級為警員至警長的防暴警察，可以移除肩膊上的警察編號布帶；警署警長或以上職級的防暴警察，則要繼續展示其印有職級的布帶。

第二，文件披露新制度實施後，《警察通例》第20-14條仍然生效。該項條文本身列明，所有警察都需要出示委任證，但軍裝警員在以下3種情況下可獲豁免，毋須立即出示：(1)當時情況不容許、(2)出示證件會影響行動或危害警員安全、(3)市民的要求不合理。便衣警員本身沒有上述3個豁免權，但警方文件披露，由去年11月27日起直至另行通知，警方已將豁免權延伸至所有便衣警員。

第三，警方亦已實施新政策，規定若有多於一名警察執勤時（無論是否身穿軍裝），只需現場最高級的一名警員向市民出示委任證就可，毋須全部人出示。這項新政策與《警察通例》20-14(6)的規定並不相符，但警方沒有說明是否已修改或豁免該項條文。

警稱無「修改」 拒回應有否「豁免」

《蘋果》在法庭審訊後向警方查詢，對方僅稱沒有「修改」相關章節，但拒絕回應是否有「豁免」相關規定，也拒絕回答為何警方網站沒有披露相關豁免內容。《蘋果》其後引用《公開資料守則》，要求警方交代有否對相關條文作出豁免、延伸或修改，並要求交代相關改動的細節、原因和生效日期。警方19日後回覆記者，只是重申沒有「修改」相關條文。

記者要求覆檢後亦不獲更多資料，因此向申訴專員公署作出正式投訴。公署日前回信，表示經審研個案資料後，決定就警方涉嫌違反《公開資料守則》一事進行全面調查。

有關《警察通例》的投訴並非新事。網媒《眾新聞》去年透過《公開資料守則》，要求警方提供《通例》所有章節的標題，但遭拒絕。《眾新聞》記者隨後向申訴專員投訴，今年5月獲告之投訴成立。申訴專員建議警方重新按《公開資料守則》考慮索取資料要求，並稱除非有具體且具說服力的理據作為拒絕披露資料的依據，否則應接納要求。不過，警方至今沒有遵從專員的要求。

《警察通例》3項豁免內容

1. 第20-03條本身列明，警員有責任向巿民披露警察編號及職級等資料，但警方由去年11月底已豁免此規定。

2. 第20-14條本身容許軍裝警員，在某些特殊情況不需即時出示委任證，但警方由去年11月底將這些豁免權延伸至便衣警員。

3. 警方未知何時實施了新政策，規定一群警察執勤時，即使全是便衣，但只需最高級的一名警察出示委任證即可，有違第20-14(6)原本的規定。

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