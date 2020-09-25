23直資校加費　林大輝中學增22%最多

【本報訊】教育局公佈直資、私立及國際學校申請調整學費結果。受疫情影響，多間直資學校凍結學費，包括拔萃女小學及聖保羅男女中學附屬小學等名校。今年有45間直資及私立學校等申請加學費，較去年大減137間，其中沙田林大輝中學中一學費加幅逾21.6%；私校香港培道小學加幅亦達約11.8%。

教育局宣佈今年共有23所直資學校、12所私立學校及10所國際學校申請加學費，全獲批核。直資學校平均加幅約3.68％，四間學校加幅高於4.5%。本報翻查各直資校收費證明書，沙田林大輝中學中一學費加幅達21.6%，全年學費由27,130元增至33,000元。

12私校平均加幅9%

大埔三育中學中一學費加幅亦達18.6%，全年學費由8,260元增至9,800元。校長余昌寧稱「加幅係大，但（學費）金額都係好細」，強調加學費會全用在學生，包括買平板電腦推動電子教學等。

私校方面，12所獲准加學費學校的平均加幅約8.59%，其中啟思小學全年學費由約10.8萬至11.1萬元，增至約11.6萬至12.9萬元，加幅約7.4%。至於10間獲准加學費的國際學校平均加幅為5.3％，兩校加幅高於一成。其中全港學費最貴的漢基國際學校，1年級至13年級全年學費由21.8萬至26.1萬元，加至約22.2萬至26.6萬元，平均加幅約2％。