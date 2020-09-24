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【本報訊】去年7月14日市民發起「光復沙田」示威，當晚防暴警突衝入新城市廣場，爆發激烈警民衝突，其間有兩名警員遭示威者圍毆受傷。有份施襲的三名男子早前承認暴動罪，區域法院法官胡雅文昨判刑時指，本案涉案人數比其他暴動案件為少，但事發於商場，且三名被告與他人包圍警員，野蠻及殘忍地施襲，行為失控，其中一名警員更嚴重受傷，不能重返前線工作，故法庭必須判處阻嚇刑罰。涉案中年及青年被告同樣判監四年，而未成年男生則入獄三年四個月。

三名被告依次為梁柏添（24歲）、保安員龔志遠（51歲）及李姓男中學生（17歲）。法官判三人入獄後，旁聽人士向三名被告大叫「撐住」。

法官胡雅文稱，《基本法》保障港人有和平集會自由，但自由並非絕對，若示威者使用武力，出現擾亂公眾安寧的越界情況，便須受到制裁，否則會演變成無政府狀態。

官：受傷警僅能做文職

法官續稱，本案涉案人數比起其他暴動案件為少，但從閉路電視片段所見，當時兩名警員被多人包圍及野蠻殘忍地襲擊，情況失控。其中一名警員嚴重受傷，年僅31歲的他不能再做前線工作，亦不能駕駛，僅能做文書工作，警員生涯受損。至於另一名受傷警員則較幸運，得到記者及在場人士幫助，傷勢不如前述警員般嚴重。

辯方曾稱被告沒有計劃犯案，只是受現場氣氛影響，事件亦屬突發；第三被告更稱當時已打算離開新城市廣場。法官卻指活動有組織性，事發前有「人鏈」搬運口罩等物資至商場，首被告積極參與「人鏈」，第三被告接過及戴上口罩，又在商場徘徊，次被告則於到達商場時已戴上口罩。

法官強調，暴動罪須判處阻嚇刑罰，判監無可避免，年輕或者沒案底等個人求情因素，在考慮判刑時所佔比重不多。判刑亦需考慮整體暴力程度、而非切割只考慮個別被告行為。她認為三人罪責一樣，考慮到三人認罪，反映悔意，首兩名被告涉及兩項暴動罪，判囚四年，僅承認一項暴動罪的被告男生則判監三年四個月。商業罪案調查科訛騙組總督察馮培基判刑後稱，警方會嚴正執法，追究到底。

案情指，當晚戴上頭盔的警員張歷恆在新城市廣場一期398號店舖外，遭約20名示威者包圍。首被告用雨傘襲擊張並且踢他，第三被告亦用雨傘襲擊張。而次被告則向其他警員擲傘。張被救出後，證實眼眶骨及鼻骨骨折，視力重影。另一名警員郭兆恒則在扶手電梯遭示威者推跌至地面，首被告踢他，次被告則打他的背，又用雨傘刺他。有記者上前保護郭免再受襲。

區議員：警誤判製衝突

本報訪問當日參與遊行的張先生，他指當晚曾進入商場，看見市民聚集及叫喊口號，但場面大致平靜，未見混亂，更有不少途人如常逛街。不過，「警察一邊不斷呼籲啲人快啲離開，另一方面所有出口卻係全部封晒嘅，根本走唔到」，令市民無所適從。現場市民與警方糾纏約一小時後，警察始解封一個港鐵站閘口讓市民離去。

沙田區議員黎梓恩亦指，若非警方錯誤引導市民經商場港鐵站離去、再在市民打算撤離時封鎖所有出口，大型衝突根本「不必要」，認為警方誤判當下形勢，「其實喺個咁窄嘅地方同示威者短兵相接，唔單止示威者，對佢哋自己其實都好危險㗎喎」。他對防暴警的行為感到憤怒與不解。

案件編號：DCCC813/19