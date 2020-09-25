武漢肺炎︱港大發現10%嚴重患者抗體攻擊干擾素 其中95%為男性 首揭男性死亡率較高原因

香港大學醫學院兒童及青少年科學系參與研究的大型國際研究，發現大部份武漢肺炎病情嚴重的病人，都帶有與一型干擾素相關的13個基因罕見異變；當中更有約3.5%病人患有先天性免疫病，首次解釋到個別患者較同齡患者病情更嚴重的原因。有不少男患者開始感染時，自身抗體會攻擊身體內的干擾素，導致免疫病，解釋了為何男性死亡率較女性高。研究有助研發個人化治療方案。

研究指出，武漢肺炎對不同患者造成的影響不同，部份患者毫無症狀，但也有可能在數天內死亡。過往研究顯示，部份較少見或嚴重的傳染病，如可致命的季節性流感或侵入性肺炎球菌病，均可由影響人體免疫反應的單基因變異引致。而武漢肺炎引起的小兒多系統發炎症候群，也有可能是由先天單基因變異所造引致。

由今年2月起，港大兒科學系參與的大型國際研究「武漢肺炎病毒病人類基因計劃」，在世界各地招募數千名武肺患者，希望找出導致嚴重或罕見臨床症狀的重點基因。最初研究人員推斷嚴重患者可能因不同原因，缺乏對抵抗病毒尤其重要的「一型干擾素」(IFN-I)。一型干擾素包括17種蛋白，在保護細胞和身體免受病毒感染方面非常重要。

大部份嚴重病人帶有13個基因罕見異變

研究對超過650名患者的血液樣本進行基因分析，患者包括入住深切治療部的年輕病人，以及身體健康，但在感染後卻有生命危險的長者。研究發現，大部份病情嚴重病人，都帶有與一型干擾素相關的13個基因罕見異變；當中更有約3.5%病人完全缺乏單個免疫重點基因，即患有先天性免疫病。

另外，研究透過檢查987名嚴重患者，發現有超過10%病人感染開始時，自身抗體會攻擊身體裏的干擾素，導致免疫病，而其中95%是男性，是首次解釋為何男性患者的死亡率較女性高。

研究人員認為可為這該兩類病人研發個人化治療方案，如提供一型干擾素，或以血漿分離術改善病情。有關研究刊登在學術期刊《科學》（Science）。

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