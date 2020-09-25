環團化驗槍會附近山頭泥土 8成含鉛量超標 最勁超標274倍

水務署去年票控香港槍會一項「放置物質於水務設施內」罪名，惟最後因水務署搜證出紕漏而技術性脫罪。有環保團體上月到槍會附近山頭收集十個泥土樣本做化驗，結果發現當中八個樣本重金屬含量嚴重超標，其中一個樣本的含鉛量更超出環保署標準274倍。團體批評負責批地的地政總署坐視不理。

綠惜地球與前中大生命科學學院副教授陳竟明上月底到槍會附近山坡，沿斜坡收集泥土樣本，並交由化驗所進行化驗。含鉛量超標最多的樣本屬槍會範圍以外，每公斤泥土含61,200毫克鉛，超出環保署標準274倍。另外七個樣本則超標21倍至270倍不等。

子彈鉛粒長年「無皇管」 釋重金屬滲泥土

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陳指鉛、砷及銻是霰彈槍子彈內鉛粒的主要組成部份，而這三種金屬的含量在另外兩個於距離山坡200米外抽取的對照樣本中均明顯較低，反映污染源自該些鉛粒。綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝形容，槍會附近山坡如鉛礦，在鉛粒較集中的位置，每一平方英尺有逾2.5萬粒。陳估計是這些鉛粒長年「無皇管」，釋出重金屬滲透至泥土中。

陳又指上月前往採樣時，感覺該處「寸草不生」，認為牛隻誤食鉛粒的機會較小，但稱附近有有機農莊，農作物可能受有害金屬含量高的泥土影響。

香港槍會上月24日電郵回應《蘋果》查詢時指，槍會按政府限聚要求，已於2020年7月17日停止所有射擊活動，故此不明白所述當時有關射擊產生物件之來歷。陳斥其說法完全不負責任，「相信唔會有人拎啲鉛粒掟落去」，亦無法想像有其他附近機構會使用霰彈。

槍會用地由政府以《私人遊樂場地契約》批出，並以象徵式每年1,000元地價續期至2027年。綠惜地球指污染情況已有違地契條款，但負責批地的地政總署態度消極，派員出席區議會會議時亦只稱待其他部門搜證完才考慮執法。促政府全面調查，並要求污染者承擔徹底清理及預防的責任。

《蘋果》正向地政總署及香港槍會查詢。

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