乳癌基金會促全民篩查三步走

【本報訊】乳癌是香港婦女最常患上的癌症。香港乳癌基金會公佈研究報告，收集自2006年至今逾1.7萬名乳癌患者數據，發現單用2D乳房X光造影診斷準確度高達85.2%；若配以超聲波掃描，準確度更近95%。基金會提倡循序漸進落實全民篩查，先為高風險婦女進行定期篩查，之後考慮在較低收入及錄得較高晚期乳癌比率、較低篩查率地區進行先導計劃，最後推行全港性的乳癌篩查計劃，「希望今年施政報告可以睇到」。

2D造影加超聲波準確度95%

基金會創會人張淑儀指，過去20年女性確診乳癌數字不斷上升，2017年有4,373宗新確診個案，死亡數字有721宗。基金會收集及分析自2006年起共17,139位乳癌患者數據，逾八成患者均為自己無意中發現，只有少部份是透過乳房X光造影檢查發現無症狀的乳癌。她指乳房X光造影和超聲波掃描可互相補足，大幅提升乳癌檢測率。

目前乳癌影像診斷方式主要包括2D及3D乳房X光造影、超聲波掃描、乳房磁力共振掃描。

香港乳癌基金會管治委員會成員、乳健中心顧問委員會主席熊維嘉醫生指，根據患者數據分析發現，單用2D乳房X光造影診斷準確度高達85.2%，若再結合超聲波掃描準確率高達接近95%。

50多歲的乳癌確診者黃太表示，今年第二次做檢查時確診乳癌0期（原位癌），經手術及電療後已康復，呼籲每位女士要做定期檢查。

政府今年7月修訂乳癌篩查政策，建議一般婦女如有某些風險因素，應每兩年接受一次乳房X光造影檢查。香港乳癌基金會主席霍何綺華提倡政府應實行「全民乳癌三步走」，循序漸進落實全民篩查，盡早識別乳癌患者。