裝修工藏鐵通士巴拿脫罪

【本報訊】去年11月「大三罷」堵路期間，中年裝修工清晨時分將車停泊於吐露港公路，遇警截查，搜出1.5米長鐵通、六角匙及士巴拿等，被控管有攻擊性武器罪。裁判官昨裁定被告脫罪，指涉案工具只是一般工程物品；而雖然附近有堵路，但無法肯定被告管有物品唯一目的是犯案。裁判官並指警員未有警誡便向被告問話，剝奪被告法律權利，做法不妥。

被告吳家豪（39歲）昨脫罪後向旁聽支持者鞠躬致謝，坦言脫罪後「輕鬆晒」，又批評警方「冇成本咁搞你，擺明係濫捕」。至於會否向警方索償，吳表示：「睇吓光唔光復到再諗。」

官指無警誡問話致不公

裁判官李志豪昨指，搜車警員梁家輝未有警誡被告便問話，被告在未獲告知權利下回答問題，構成不公。而補錄警誡會面口供的警員梁晉榮，則在警誡後才向被告發出羈留人士通知書，「間接剝奪被告法律權利」，做法亦不妥。

李官續指被告管有涉案工具，案發時正值清晨時分，附近亦有堵路，法庭固然可推論被告管有物品目的是作非法用途；但亦無法排除被告只是運載工作工具、途經現場時受堵路影響而停車等可能。基於疑點利益歸於被告，裁定罪名不成立。

控方欲充公涉案工具，辯方反對。李官指既然罪脫，證物應當歸還被告，但一度問辯方：「你真係要拎返支鐵棒？」辯方稱只欲取回鐵棒以外的工具，最終獲批。

案件編號：STCC1098/20