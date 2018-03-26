【債務高企】

【本報訊】昨日網上流傳一封稱由恒大集團（3333）發出的「呼籲政府支持」報告，指出逼切需要將地產業務分拆於A股上市，否則集團需向戰略投資者回水，股權變債務，勢加劇集團財務壓力，引發系統性風險及現金流斷裂，甚至會引爆民眾維權等炸彈。報告接收人為廣東省政府，「逼宮」意味濃烈。恒大昨晚約7時發聲明，指有關信件屬憑空揑造，已報公安。

昨日流傳的信件以恒大集團作下款，描繪了集團水深火熱的處境。內文提到，2016年10月3日，恒大的恒大地產與深深房簽了重組協議，引入戰略投資者，他們合共投入了1,300億元（人民幣，下同）資金。然而重組方案至今未獲批，信件指若在明年1月31日前依然無果，將需償還1,300億元，這筆資金不但會由權益變負債，還要向戰略投資者支付137億元作分紅，屆時恒大的資產負債率會急升至90%以上，恒大地產的現金流或斷裂。

內地網下架 指違網絡安全法

信件又描繪了多個災難性的連鎖爆破，指截至今年6月底，恒大的帶息債務達8,355億元人民幣（約9,484億港元），涉及逾400間金融機構，集團一旦出事或引發金融機構及債券市場的交叉違約，進而產生金融系統性風險，社會穩定亦會受嚴重影響，涉及8,441間上下游合作企業、792個項目、14萬員工和61.7萬套未交樓單位，可能觸發業主大規模維權。

這負面消息昨日下午發酵，恒大股價在尾市跌幅擴大，最終瀉5.6%至15.22港元。不過，內地網站晚間陸續無法顯示有關信件的內容或截圖，有網站解釋指內容因違反《網絡安全法》下架。

恒大晚間發聲明，批評相關文件和截圖憑空揑造、純屬誹謗，對公司造成嚴重商譽損害，作出強烈譴責並已向公安機關報案，「堅決用法律武器維護公司合法權益」。

雖然恒大有所澄清，惟事件仍有疑竇。信件提及的償還投資者本金死線或負債等資料，與恒大通告和業績報告數字一致。事實上，恒大過去大幅借貸發展，負債水平相當高，據其今年中期業績數據，總負債達19,826.4億元，相對總資產22,990.97億元，比率已達86.2%；淨負債比率方面，數值達199.3%，遠高於理想值50%。

專家：拖延內房回A穩定樓價

會計師公會副會長林智遠指出，淨負債比率等是參考指標之一，遠高於理想值不等於公司有逼急危險，因重點在投資者及貸款方是否相信公司業務能有龐大回報兼按時還債，惟當有任何風吹草動，就容易引起外界恐慌及質疑，要求提早償還債務。

宏高證券投資經理梁杰文指，若恒大未能按時重組，確要擠出資金還款，他指恒大股價仍未跌至具吸引力水平。事實上，富力（2777）和萬達等內房「回A」亦遲遲未獲批。梁分析指，中央政策一方面是要穩定樓價，另一方面是要以科創板等扶植新經濟企業上市集資，故長年拖延內房公司在A股上市，以免有內房獲得低成本資金，搶地及推高樓價等。

恒大近月減價以七折賣樓，希望加快資金回籠，但市場分析指此方法套現緩慢，效果成疑。