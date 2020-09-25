警改傳媒定義︱林鄭稱「不吐不快」 記協斥圖淡化新例剝奪公眾知情權

特首林鄭月娥昨晚（24日）就警方修改傳媒定義於facebook發帖，稱「不吐不快」，否認警方做法打壓新聞自由。記協今發聲明反擊，批評林鄭月娥淡化警方措施對本港新聞自由的危害，憂日後變相容許警方任意篩選傳媒、剝奪公眾知情權。

記協指事件已引起國際關注，籲林鄭月娥懸崖勒馬，指示警方撤回修訂，保障港人言論、新聞、出版等自由。

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將修改傳媒定義淡化成「為傳媒提供特別安排」

記協聲明指出，警方強行修訂《警察通例》中「傳媒代表」的定義，事前未經諮詢及溝通，引起新聞業及教育界不滿。而林鄭月娥將事件演繹成「警方為傳媒提供特別安排」，記協認為明顯淡化措施對本港新聞自由的危害，亦顯示林鄭月娥未能掌握業界憂慮，記協稱極度失望。

記協表明，林鄭月娥稱警方做法無打壓新聞自由或篩選記者，顯然是因偏聽而得出的結論。記協強調，《警察通例》無清楚界定何謂「國際認可及知名」傳媒，加上警方日後不承認記協及攝記協會員證，變相容許警方任意篩選。

濫用封鎖區 變相剝奪公眾知情權

過去一年示威活動中，警方肆意劃設封鎖區，而且封鎖範圍越來越廣。記協指，身處封鎖範圍外的傳媒難以全面拍攝、觀察及報道，警方做法變相剝奪公眾知情權。記協批評，警方濫用封鎖區，又以行政手段限制傳媒採訪自由，形容其目的「昭然若揭」。

記協指，警方單方面修訂《警察通例》，引起本地業界不滿及國際關注，國際記者聯盟及香港外國記者會等組織亦提出反對，籲林鄭月娥懸崖勒馬，指示警方撤回修訂，以兌現其保障港人言論、新聞、出版等自由的承諾。

9.24報道：警改傳媒定義︱新聞界齊聲反對 記協斥警視記者為敵 正諮詢法律意見擬JR

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