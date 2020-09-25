12港人送中｜新華社首出稿指內地水域拘捕 港「立案不合法」斥議員消費家屬

12名港青被送中逾月，港人持續關注。新華社今日（25日）首度發文論述事件，先指12人為「犯罪事實確鑿」的「非法入境者」，繼而斥責協助12人家屬的民主派「消費」12人及「告洋狀」，咬定民主派用意是「煽動香港社會對特區政府的不滿和對內地的仇視」。

重申中港無移交逃犯機制

嘲反送中行動者吃人血饅頭

新華社今日發表逾千字、題為「消費『十二非法入境者』的荒唐邏輯與險惡用心」的文章，指12人在內地水域被廣東海警查獲，涉犯內地偷越邊境罪，故「理應依照內地相關法規管轄和處理」；而港府在尊重內地司法制度原則下，為港人「提供可行協助」，亦是「合情合理，無可指摘。」

文章強調12人被刑事拘留「程序符合內地法規」之餘，特意提到中港之間沒有移交逃犯的法律機制，所以「內地有權按自己的法規進行拘押、審理和懲處。」

隨後更嘲諷「可笑的是，如今聲嘶力竭要求『送港』的人，恰恰就是去年對修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》喊打喊殺者」，「正是由於他們製造事端、橫加阻攔」，兩地才未能達成移交逃犯協議：「如今，這夥人全然不顧香港社會撕裂傷痕未癒，繼續大吃『人血饅頭』，迷惑和欺騙不明真相者。」

批協助家屬議員胡攪蠻纏

借國際反華勢力施壓

新華社亦將矛頭指向民主派，抨擊民主派議員將事件「當做興風作浪的好機會」，例如策劃、鼓動12人的家屬舉行記者會，要求將12人移交香港，又向港府和內地警方施壓，與及陪同12人家屬在港報案，狠批民主派「種種作為既不合法也不合理，完全是胡攪蠻纏，粗暴干預內地的正當執法和司法程序。」

此外，文章再批評民主派「告洋狀」，「將事實清楚的法律問題硬說成『人權問題』，意圖借國際反華勢力向特區政府和內地施壓」同時咬定民主派打「悲情牌」來激化矛盾，「根本不是想真心提供協助，而是出於政治私利，赤裸裸地消費和利用這12名港人和他們的家人」，用意是「挑起港人對特區政府的反感和對內地的仇恨。」

最後，文章形容民主派的「荒唐邏輯與險惡用心」，「暴露了他們在香港《國安法》頒佈實施後惶恐不安的心理」，並奉勸民主派「早日看清大勢，切勿繼續與人民為敵。」

有份協助12人家屬的朱凱廸透過社交網站批評官媒轉移視線，剝奪12人權利，「寫咁多，都解唔到點解家屬律師唔可以見12人。」

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