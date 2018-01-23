武漢肺炎︱英國列高風險地區公佈一周後始生效 專家促提早實施免重演第二波播毒漏洞

政府昨公佈10月1日起將英國列入高風險地區，抵港人士須持上機前72小時內的武漢肺炎陰性檢測結果，及訂住酒店證明，方可登機。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早在港台節目上表示，今次政府決定合理，但希望不只將英國列入高風險地區，其他歐洲國家如法國、西班牙及意大利等仍疫情有上升趨勢，政府應考慮將更多國家列入名單之中，以及將生效日期提早，不要等到下月1日，因越早實施可避免重演第二波疫情時，先公佈後實施期間的灰色時間令很多人湧回本港，減低傳播風險。

曾祈殷說，第二波疫情當時抵港人士無檢測及強制隔離，應吸取教訓，維持從高風險地區抵港的人士要在酒店檢疫，更應考慮要求他們集中在指定酒店檢疫，否則家居或不同酒店隔離時，在統籌、監督或安排公共交通工具都有困難，亦可減低帶有病毒的入境人士在乘車途中、不同酒店或家居中散播病毒入社區。

他認為最理想做法是相關人士單獨檢疫，不與家人同住，建議政府考慮徵用整幢酒店集中檢疫，而非在各區都有酒店作隔離。他又說，最理想是能提供上機前24小時的病毒陰性報告，但執行上或會帶來不便。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則在商台節目表示，政府將英國納入高風險地區，是由於來往本港和英國的航班較頻密，而且當地單日確診個案超過6,000宗，認為政府做法合理，不過他亦指，法國才是新增個案最多的歐洲國家，在剛過去的24小時已有1.27萬宗新個案，同樣屬於高風險。

籲延後中秋10.1活動免疫情「死灰復燃」

本港疫情過去連續3日都沒有源頭不明個案，曾祈殷形容現時情況是「穩陣咗」，整體數字有所冷卻，亦沒有源頭不明個案，預料未來一至兩周都會如同近日情況，呼籲市民加強篩檢，希望下月初至月中能達致「零確診」。

對於中秋及10.1中國國慶假期將至，有團體表明或發起活動，曾祈殷呼籲群眾活動「可免則免」，「每位市民都要自律」，考慮將活動延後，強調雖然現時的風險系數降低，但希望可將疫症「歸零」，要小心行事避免疫情「死灰復燃」。他認為在零確診後，可考慮放寬4人限聚令，但要有心理準備不會放寬至第三波疫情前室內無上限的狀態。

疫苗方面，曾祈殷說，目前知道有最少兩款疫苗會供港，建議政府要預先計劃哪類市民會接種哪款疫苗，亦要準備在短時間內，大規模動員各醫學組織或地區人士，商討安排公私營醫護人員，為市民接種疫苗。

許樹昌則說，近日無源頭不明新增個案是好現象，但仍要觀察未來14天的走勢才較「穩陣」，但疫情仍有變數，希望幾星期內可以達到「零確診」目標，相信屆時周邊城市包括內地省市和澳門，才會歡迎港人過境。 許樹昌又認為，不能將病毒當作季節性流感看待，強調武肺死亡率較高，亦未有有效疫苗面世，現時仍要靠防疫措施控制疫情。

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