【本報訊】立法會10月將復會，中聯辦本周初與建制派議員舉行秘密座談會，有傳媒披露一向擺出「戰鬥格」的何君堯，疑在建制派通訊群組內自行為座談會作總結及代中聯辦發施號令，指建制派要提高戰鬥力，向司法、教育和社福界「三座大山」發動全面鬥爭，結果引來其他建制派指摘及西環極度不滿。民主派認為若內容屬實，反映建制派沒有任何反省，只欲以鬥爭手段解決香港問題；有時事評論員指，中共堅持在港達至全面管治，令建制派內有人為求邀功，強化鬥爭路線，中聯辦必會重用。

民主派對立法會延任去留雖未有定案，但中聯辦已為立會未來一年鬥爭工作做準備。《明報》有專欄昨日引述消息人士，透露原來中聯辦本周一曾密召建制派立法會議員跟兩名副主任陳冬及何靖見面。

傳西環大怒 田北辰否認有共識

原本屬秘密的座談會，與會的何君堯卻自行在建制派的通訊群組中，以總結會上交流意見為名將座談會內多個「具體內容重點」列出供參考。據《明報》引述內容，包括要求建制派議員「大家必須在大是大非的事情上勇於表態」、「要自我革命」，又指建制派須提高戰鬥力，「敢於鬥爭，亦善於鬥爭」，更提及未來一年在議會內，具體工作上有三座大山，包括「改革」司法、教育和社福界，其中在司法界可以「爭取脫去假髮做起」；教育方面要「革走黃獨老師」及剔除中學文憑試通識科，另外又要把非政府機構（NGO）及社工糾正，令他們支持政府施政。另外，傳媒亦有被提及，包括要整頓改革香港電台及提出設立記者登記制度。

不過，何君堯的「勇於表態」未獲建制陣營和應，據悉更反而引來多個建制派不滿，其中新民黨主席葉劉淑儀更指何不應如此大談相關事情，被視為建制派「班長」的廖長江，更要求各人將相關訊息刪除，內文更提及西環知悉事件後更感到大怒，或是不滿其破壞大局。何君堯接受《明報》查詢時承認訊息是建制派內部會議內容，又指是建制派共識，但不評論是否與中聯辦開的會議。

有民主派立法會議員指，對何君堯提及的大山未感意外，「教育同司法界佢哋一早想郁」，惟社福界過去確較少被提及。該議員又指，留意何出席會議時有「小習慣」，慣於作筆錄，惟未知他只是記下他人的發言重點，還是加入自己主觀意見，「感覺佢記得唔係好準，因為試過引述返人係引錯。」實政圓桌田北辰就向《明報》承認，有參加過建制座談會，但指會議沒有何共識。

楊岳橋：反映北京從未作檢討

公民黨黨魁楊岳橋指，如報道引述屬實，反映中聯辦及建制派經歷去年抗爭運動及疫情後，仍沒有任何檢討及覺悟，「仲只係認為解決香港問題可以係靠繼續鬥爭」，批評如此取態只會令港人受更大傷害。至於建制派被動員在議會鬥爭，他不諱言若民主派續留議會，最起碼能令議會內有講真話聲音，揭露建制派的醜陋。

時事評論員劉銳紹則指，自去年10月四中全會後，北京堅持在港落實全面管治權，「好多計劃係巨細無遺」，直言現時西環動員浮面，已是「好後期」工作，「去到建制，只係要你做就畀你知，真係可以話佢哋都後知後覺；而中共政治文化，係要做80分時，下面啲人用100分甚至200分力度做，因為咁先可以邀功。」又指雖然鬥爭路線會引來反彈，但料西環更重視成果，「中聯辦理鬼佢（何君堯）唔受歡迎，反而會重用佢，因為可以成為政策功勞一部份。」