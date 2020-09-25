商場變另類囚籠「割讓畀極權」

【本報訊】去年7月14日，新城市廣場一夜間成為抗爭焦點。一年過去，新城市廣場早已悄悄改裝。原本透明的玻璃欄河，漸漸更換成冰冷堅固的鐵網；貼滿市民訴求memo紙的「連儂柱」則早被清除，更長期有保安員駐守；就連商場垃圾箱也換成「絕對安全」的垃圾袋。商場同時加裝了閉路電視鏡頭，全方位監察場內遊人一舉一動，配合鐵網圍欄，縱然人流逐漸恢復，卻活像另類囚籠。有當區區議員慨嘆：「個商場好似係由我哋社區割讓咗出去畀個極權咁」。

外籍保安長駐連儂柱

本報近日到沙田新城市廣場視察。商場三樓中庭最為人熟悉的兩支「連儂柱」，昔日一度貼滿各種文宣海報和記載着市民訴求的便利貼；如今卻分別被商場貼上「嚴禁張貼海報及貼紙」的告示、以及用廣告圍板封起。現場更有身穿螢光外套的外籍保安駐守。

商場內大部份玻璃欄河已更換成鐵網，並以索帶扣上「顧及自身安全，請勿靠近圍欄」告示，部份更加設斜向鐵網架，在中庭仰頭一看，儼如置身大型牢籠中。另外，商場已全數收起不同樓層的垃圾箱，改用「零殺傷力」的透明大膠袋收集垃圾。

較矚目的，是五樓近中庭位置至少安裝了八個閉路電視鏡頭，部份鏡頭面向中庭方位。沙田區議員黎梓恩指，以往閉路電視一般安裝於通道出口上，「以前都唔覺呢個位有閉路電視」。

加裝天眼陣監控市民

沙田居民Phoenix指，自衝突後已減少到新城市廣場，更直斥商場製造白色恐怖，「（以前）喺度等人，都會望一望近排啲文宣係講緊咩；但係𠵱家基本上連行近嗰條柱，都會俾嗰啲柱男（保安）望住」。

當日雖不在現場、但透過直播及網上片段了解衝突的Yurin則直言，對新城市廣場感到非常陌生，「一經過就會諗起當時嘅警暴，心入面會有恐懼，同埋會有啲心痛」。

縱然商場內設施已翻新加固，一切看似回復正常，但無法改變對市民造成永不磨滅傷痕的事實。沙田區議員黎梓恩質疑，商場自7.14起的種種舉動，均為協助政府打壓市民，「個商場好似係由我哋社區割讓咗出去畀個極權咁」。但黎亦指，7.14令許多原本對示威或政府沒有感覺的市民，因親眼目睹警暴甚至身受其害，改變了想法與立場，對後來區選中民主派大勝有着相當重要影響。