姊弟戀性虐案 女被告四項蓄意傷人罪成還柙候判

從未拍拖的32歲一級榮譽畢業生前年透過極速約會，結識比他年長6年的保險女經紀，姊弟戀極速進入談婚論嫁階段；惟女方涉嫌多次虐待男友，包括以風筒熱風吹男友陰莖至起水泡，及後復以剛煲滾的水淋向他的大腿，亦疑嫌棄兩人性交太快完事，狠咬男友上半身至流血，又將他撼頭埋牆甚至鉸剪插心口等。女友否認蓄意傷人等五罪，早前在區域法院受審。暫委法官張天雁今裁決指，男事主X作供誠實可靠，被告自辯證供不誠實兼不合理，裁定四項蓄意傷人罪名成立，被告須還柙候判。

女被告麥凱晴（又名麥嘉雯）否認四項蓄意傷人及一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指她於2018年5月至8月在跑馬地住所犯案。至於被告的襲擊致造成身體傷害罪，則張官認為事主就該罪的口供不清晰，法官稱勉強以技術性理由判罪脫。

張官將案押後至10月16日判刑，其間索取被告的背景、心理及精神科報告，被告還柙小欖。

控方指，被告在2013年有襲擊致造成身體傷害案底，但警方電腦已找不到該案資料，據報張報導，被告是以金屬凳襲擊家傭頭部。

事主X早前於審訊時承認，與被告有進行性虐戀（SM）的習慣，但他自言純粹因害怕被告會基於得不到性滿足而施襲，才會就範；若被告的要求不會對他或其家人造成傷害，他便會照做。他又透露，被告不想懷孕，卻又不願他使用避孕套；由於他深愛被告，故於前年應她要求而結紮，永久避孕。

控方曾於結案陳詞中指出，男事主對女友付出無條件的愛，卻承受對方的虐待、壓迫及暴力對待，形容在整段「有毒關係」之中，男事主成了「愛的俘虜」；辯方則指，專家報告認為事主傷勢似自殘造成，控方未能證明傷勢一定由女被告造成。

【案件編號：DCCC1193/18】

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