公務員宣誓︱聶德權指公務員應避免做身份不符行爲：私人社交平台言論被公開或同違反規例

政府將於下月發通告，要求今年7月1日或之後入職的公務員需宣誓或簽署文件，確認擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權今日（25日）見記者時指，當局已於7月上旬向立法會事務委員會提出公務員宣誓建議，亦已於星期二（22日）邀請公務員團體表達意見，聶指當中大部份團體表示支持建議。

聶德權提到公務員在擁有香港市民身份外，同時有公務員身份，其社交平台就算設定是私人，但私人言論都可能被公開，而其言論產生的影響可以很大。他指如公務員在網路上的言行挑起質疑，會視乎是否屬違反公務員規例，當局會依照程序處理。

6.20報道：港版國安法︱聶德權「雙重身份論」鋪定路 公務員入職都要宣誓效忠

《基本法》未列明公務員要求

聶引用《國安法》稱「須依法宣誓」

聶德權表示新入職的公務員，即今年7月1日後加入的公務員，政府會安排他們簽署誓言，而宣誓亦被納入聘用條件一部份，下個月將會發出通告。

至於現職公務員，現時當局正進行諮詢，稍後將會見公務員團體，聽取他們意見。聶德權指，根據《基本法》第99條及《公務員守則》，規定公務員須盡忠職守；《國安法》亦列明香港居民就任公職時須依法宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，希望透過公務員宣誓確定公務員責任及要求，將這個責任彰顯出來，令公務員認識到自己的責任。

而在現職公務員宣誓方面，聶德權稱現階段仍在諮詢，包括探討如現職公務員不願意簽署的後果，他指當局會再與律政司跟進相關法律情況及跟進行動。

被問到公務員在社交平台的言論是否同樣可能涉及違反誓言，聶德權指公務員可能以爲該社交平台為私人，但若言論被公開，造成的影響亦或會很大，當局會按事實審視。他强調當事人有申訴機制，重申這是公平公正的機制。

重身公務員「雙重身份」：勿做與身份不符行為

聶又指會見評議會及公務員團體時，大部份團體都支持宣誓建議，但表示希望更了解細節；同時團體亦有收集同事疑問並向他提出。

他提到《公務員守則》列明，在政府指定政策時，公務員有責任參與構思，並作出討論、分析，待政府做出決定後，政府應上下一心，一起作出努力落實政策。他强調，公務員除了香港人身份外，同時須留意自己公務員身份，不要做出與自己身份不符、令人誤會或觀感上產生衝突的行爲。

憑言行予人感覺已構成違反誓言

至於甚麽情況才是違反誓言及其後果，聶德權指公務員誓言是要求擁護《基本法》，而擁護《基本法》是每個人的責任，市民應依照法律行事；如該人違反誓言，即不擁護《基本法》及不效忠香港特別行政區，「一定有啲言行畀人覺得你違反誓言」。

他指最嚴重的情況是遭法庭定罪違反《國安法》，因違反《國安法》已等於該人違反公務員誓言，相關人士將被直接撤銷職務。至於其他情況，他指當局會再視乎相關人士的言行審視是否違反誓言，若違反《公務員守則》，當局會施加適當懲罰，最嚴重情況是要求離職。

日前報道：港版國安法︱新入職公務員下月宣誓擁《基本法》 聶德權：違誓即違《國安法》

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