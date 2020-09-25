公務員宣誓︱違誓恐犯國安法掀寒蟬效應 工會憂以言入罪fb留言都被「家法伺候」

政府最快下月中發通告，要求今年7月1日或之後入職的公務員宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區，現職公務員則暫未安排。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，當局表明若將來公務員的言論違背政府政策或政令，都是抵觸《基本法》，或會被革職甚至負上刑責。他直言現時公務員團隊「個個都唔敢講嘢」，擔心被以言入罪，「點知邊個係篤你背脊嘅人」。

公務員事務局局長聶德權日前與多個公務員團體會面，為宣誓解畫。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今日（25日）接受港台訪問直言，「見完之後更加擔心」，普遍公務員都擔心將來容易被以言入罪，如局方在會上表明，即使是Facebook社交平台也屬公開平台，換言之，若將來公務員在其私人Facebook賬戶發表與政府政策相違背的言論，「都可以執行家法懲處你」。

梁籌庭指，當局至今仍未交代清楚，將來在甚麼情況或有何準則，公務員會被視為違反宣誓及抵觸《基本法》，「乜嘢情況下會觸碰到紅線，準則係乜，暫時係唔知」。他指，不少同事反映，若因違誓而被革職，頂多「東家唔打打西家」，但日後可能要面對刑責，「講錯要坐監，咪好淒涼？」他直言，現時同事之間都不敢多言，「點知邊個係篤你背脊嘅人」。

港區《國安法》第6條列明，香港居民「就任」公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。梁籌庭指出，另一項爭議就是如何處理「在職」公務員宣誓，因他們入職條款沒有此項，「若夾硬要宣誓，就有機會抵觸僱傭合約」，如在職公務員拒絕宣誓，會否被懲處或辭退，及有否賠償，當局都必須交代清楚。

影響年輕人加入政府意欲

梁籌庭坦言，自當局要求公務員宣誓後，對吸引人才加入政府肯定有影響，如一些文職職系過往有3萬多人應徵，十分踴躍，惟近期投考人數不足2萬，他估計主要原因是對宣誓的制約不明朗，令年輕人卻步，「政府工唔係一個最好嘅理想」。

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