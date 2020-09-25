建制斥扮領袖　何反嘲：點做大事

【本報訊】中聯辦與建制派密會內容外洩，全因何君堯將會議內容在建制派通訊群組中發佈，結果引來其他建制派議員狠批做法「越線」，斥何「扮leader」，但何堅持做法沒有錯。有政界中人指，這類會面一向慣例是不作文字記錄，「更加唔會有人將內容周圍傳，咁同製造洩密機會有乜分別？」

根據《明報》報道，建制派議員對何做法不滿，指有人「越線」、「扮leader」，將不應公開的內容公開，更將其他人與會者的意見公開，建制「班長」廖長江要求各人立即將相關訊息刪去。但何君堯接受查詢時堅持訊息內容是當日會議共識，向建制派發訊息是要統一思想，認為建制派批評他洩密是幼稚、「點做大事？」

英研剔除註冊律師資格

惟有曾參與類似座談會的政界中人指，這類會面因不少人會「暢所欲言」，「唔作記錄、唔引述人哋講話係慣例，更加唔會寫低再周圍傳」，他指即使是在建制派通訊群組中發佈，「其實同製造洩密機會有乜分別？一有白紙黑字記錄，仲傳開畀幾十人，就會有好大機會外洩。」

此外，何君堯被母校英國安格里亞魯斯金大學褫奪名譽博士學位後，曾去信促褫奪何君堯博士學位的英國執政保守黨人權委員會成員裴倫德（Luke de Pulford）日前在Twitter發帖，稱英國事務律師紀律審裁處決定起訴何君堯涉違紀一事，意味將剔除何為英國註冊律師。裴倫德上載有關消息電郵信件中，提到該聽證會將於今年12月14日至18日展開，他形容對香港來說是個好消息。