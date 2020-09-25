凍結最低工資︱行業工資指數疫情下照升1.3% 工會憂最低工資「凍薪」擴大貧富懸殊

本港最低工資明年或面臨首次凍薪，維持現水平時薪37.5元。但統計處最新數據顯示，今年6月所有選定行業的平均名義工資率均按年上升1.3%，即使扣除通脹等因素，平均實質工資率也錄得0.6%增長。有工會指出，最低工資的增長率一直低於整體市場工資中位數，若政府接納最低工資委員會建議凍薪，將擴大貧富懸殊差距，不利社會和諧。

統計處今日公佈最新工資及薪金總額統計數字。今年6月，在所有選定行業中，約51%公司的平均工資率較去年同期上升，47%則下跌，其餘2%為相若。若以名義工資指數計算，今年6月的平均工資率較上年同期上升1.3%，扣除甲類消費物價指數變動，實質平均工資率也按年增加0.6%。

各選定行業中，以地產租賃及保養管理的工資增長最多，今年6月名義及實質工資率都按年上升2.6%及2%，其次是金融及保險業，也分別錄得2.4%及1.8%增長。運輸及個人服務業的質實工資率則變動不大。

薪金總額方面，在調查中所有行業主類，今年第2季就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升2.2%，扣除通脹等因素，實質平均薪金亦按年上升0.8%。其中社會及個人服務業的名義及實質平均薪金指數錄得4.6%及3.2%增長，升幅最多，但運輸、倉庫、郵政及速遞服務業則分別下跌3.9%及5.2%。

政府發言人指出，整體工資在今年6月以名義計算繼續按年上升，但由於武漢肺炎疫情大流行，影響廣泛的經濟活動，上升速度進一步減慢至逾10年以來最低。扣除通脹後，整體工資按年實質溫和上升。

樂施會促特首行使權力調升最低工資

統計處最新數據反映在疫情下，就業人士的工資都有增長，惟最低工資委員會大多委員傾向明年凍結最低工資水平，維持時薪37.5元。勞聯主席陳振昇表示，法定最低工資自2011年實施以來，其加幅一直跑輸全港僱員工資及時薪中位數的增長，若明年更要凍薪，不但嚴重滯後，更擴大貧富懸殊差距，不利社會和諧。他促政府不應放軟手腳，要保障基層工人。

香港環保物流及清潔從業員協會今午到政府總部請願，反對凍結最低工資，促調高升幅至通脹水平。香港樂施會也發聲明，指若凍結最低工資水平，令工資追不及通脹，基層工友變相「減薪」，促行政長官會同行政會議行使最終決定權，就最低工資水平增加至不少於41.4元。勞工及福利局局長羅致光表示，最低工資委員會未提交報告，目前不會評論。

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