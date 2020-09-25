人人問︱直接問黎智英同桑普 即問即答

為答謝一眾《蘋果》訂戶一直以來並肩同行，特別建立升級壹會員尊享的「蘋天說地」互動分享平台互相鼓勵，與訂戶溝通暢談。「蘋天說地」第四場呈獻【道不同，不相為謀？ 黎智英VS桑普站雞蛋那方】網上FAN享會，於9月27日（星期日）下午4至5時於「果燃台」直播，只限《蘋果》升級壹會員尊享參與網上視像問答環節，問得最好的一位仲有機會獨得$10,000 VVIP全年撐蘋果會籍！按此提交問題

問問題，贏$10,000 VVIP會籍 升級壹會員尊享

全新互動分享平台「蘋天說地」可以讓訂戶參與其中，以網上視像形式，即時與黎智英和桑普對話。我們會預先選出30位升級壹會員，不但有機會向黎智英和桑普發問及討論，最後問得最好的一位更可獨得$10,000 VVIP全年撐蘋果會籍！參加辦法簡單，只要填表交問題，一經選中，會有專人聯絡你講解視像互動詳情。

按此提交問題

時事評論員桑普認為一句說話不足以形容黎智英，要為他送上一首詩：

庚子南渡為自由，胼手胝足智多謀。

縱橫江湖納賢才，報刊光芒耀港臺。

香江歲寒松柏凋，傲雪凌霜志未消。

狂龍殘民枉風流，慎獨何憾險中求。

桑普曾多次發聲撐肥佬黎，對於能夠在《蘋果》刊登文章和發表評論，一直懷着感恩的心，同時黎智英亦非常欣賞桑普學識廣博。但！作為律師、為年輕人辯護的桑普，不下數次談及自己的政見與黎智英不同，二人究竟是道不同，不相為謀？還是只要站在雞蛋那方，定能在分岔路口相遇？

【道不同，不相為謀？ 黎智英VS桑普站雞蛋那方】網上FAN享會

日期：2020年9月27日（星期日）

時間：4:00-5:00pm

平台：果燃台

費用：全免

$10,000 VVIP全年撐蘋果會籍的得獎者

9月13日【內有乾坤！黎智英VS馮睎乾有玄相聚】網上FAN享會

Gloria：對於以前在蘋果做副總編輯的屈穎妍同潘麗瓊，變為藍營代言人你有甚麼睇法？怕不怕現時有員工是卧底？

黎智英認為在傳媒很難做卧底，卧底只能取私訊，不能違背報館立場寫文章。而今天屈穎妍和潘麗瓊的立場或許是因利益而促成。黎又不認同是蘋果為藍營培養出宣傳工具，認為她們原本已很厲害。馮睎乾則表示不認識她們，很難評論。

8月30日【黎·明來到！黎智英VS畢明CLS對談】網上FAN享會

lan：黎生如何靠信仰撐住自己？畢明如何以蘇東坡的人生價值和豁達鼓勵黎生？

黎智英認為信仰助其平和地面對命運，使其無畏無懼；畢明則認為黎生比蘇東坡更具膽識，更能活出如電影般的傳奇一生。

8月16日【不改的約定！黎智英·林夕深情對談】網上FAN享會

陳小姐：如果中共威脅黎生的家人，要求其關閉《蘋果》會如何選擇？

黎智英不禁難過落淚指不敢想像，同時間陳小姐亦一同哭了。

我們感謝每位參與訂戶的提問，互相能有具深度的意見交流，得獎者將有專人聯絡，恭喜各位！

* 有關此FAN享會的最新消息，請各位留意電郵、《蘋果動新聞》及【香港蘋果日報】FB專頁公佈。

* 被抽中的視像互動參加者將由專人以電郵聯絡。

* $10,000 VVIP全年撐蘋果會籍不能兌換現金，及須在限期內使用。

* 受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

查詢詳情請在辦公時間致電2990-7469 ，或電郵至events@nextdigital.com.hk。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！