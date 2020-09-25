網上論壇︱周浩鼎你居心何在　（一群支持香港司法獨立的市民）

終審法院首席法官發聲明，重申本港司法機構行之有效的一套制度，竟然惹來民建聯周浩鼎先生的惡言相向，指稱司法機構行事仍令人覺得偏頗。周浩鼎先生是律師，對香港的法律制度應該很熟悉，他這番説話，一般人看來，要不是無知，就是別有用心。

中央近年對本港司法制度指指點點，已經不是新鮮的事，意欲將香港司法獨立的制度內地化之心，更昭然若揭。

民建聯事事以中央利益為先的行事方式，早已為市民所洞悉。稍有法律常識的市民都會知道，香港是行普通法的制度。所謂普通法，就是以判案作為日後同類案例的參考。法官的判決可以是不同，但控辯雙方有權向上一級法院上訴，假如得直，便有新案例，對下一級法院會有約束力。

正如首席法官在聲明中一再強調，法庭的所有決定，都是公開讓公眾討論；但如果只因案件的結果不合自己心意，便批評法院和法官，會大大損害司法制度的公正性，尤其周浩鼎先生作為一位立法會議員，更會令公眾對司法判決失去信心。周浩鼎先生是讀法律的，他的回應卻完全漠視首席法官在聲明中的重點，除了是別有用心，實在想不出其他的理由。

司法獨立是香港法治的基石，很希望周浩鼎先生甚至民建聯知道，你們一旦破壞了這個基石，其實也會影響到你們，你們的家人和朋友，因為要達到政治目的，惡意批評首席法官，香港人必定看在眼裏，也完全明白你們的真正動機。

我懇請周浩鼎先生不要再充當極權的打手，你只會令香港市民對你和民建聯更加反感。

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