除手帶止痕 董事與女友緩刑罰款

【本報訊】印度裔公司董事與女友來港須隔離14天，惟他們在檢疫結束前一天聲稱痕癢不適，因而擅自除下定位手帶，最終被警員發現。兩人昨日認罪，求情透露董事為安排身處外地的子女先行回港，才會錯過檢疫措施生效前抵港的航班，二人大致遵守檢疫令。裁判官指公眾應遵守檢疫規定，以保障公眾衞生，判兩被告監禁六天、緩刑一年，各罰款5,000元。

兩名被告為印度裔董事Prakash Bhatia（52歲）及其巴西籍女友Amanda Souza Cordoni Silva（23歲），各面對一項違反檢疫令指明條款罪。

妻阻入屋 需另覓檢疫地

辯方求情指，兩被告原本向衞生署報稱在半山住所接受隔離，卻因不獲董事的妻子放行入屋，惟有向當局提出改到灣仔會景閣進行隔離檢疫。辯方又透露，董事回港前曾途經倫敦，以安排子女回港；惟當時機位緊張，所以董事讓子女先坐飛機，他則和女友滯留倫敦。他們回港時，適逢港府剛實施來港人士檢疫措施數小時，因而二人才要隔離。

案情指兩名被告今年3月20日從巴西來港，原定要接受隔離至4月2日。警員4月1日中午接報，抵達會景閣單位，發現兩名被告沒有佩戴檢疫手帶。二人解釋，因為痕癢不適才脫下，更向警員展示已脫下的手帶。

案件編號：ESCC1793/20