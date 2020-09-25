便衣警遭絆倒公務員襲警罪成 案發後被辭退官明言判監

去年12月網民發起「和你Shop」，大批警員進駐各大商場戒備。有公務員被指在尖沙嘴海洋中心伸腳欲絆倒一名急步行走中的便衣警，被控襲警罪。案件經審訊後，裁判官鄭念慈今接納作供警員為誠實可靠證人，認為被告必然聽到警員發出警告，非但沒有讓路，更故意伸腳絆到對方，因此裁定被告罪成。辯方求情指，被告早前已因本案被辭退，求法庭輕判。鄭官明言必定會判監，押後至9月30日判刑，被告須還柙候判。

聲稱被絆倒的警員曾雋賢供稱，去年12月21日事發時正趕往支援受襲的同僚，其間有人起哄：「有狗！小心！」他供稱當時有不少人聚集，環境嘈雜，但情況不算混亂。當他經過被告馮耀暉(28歲)時，曾經警告：「警察！麻煩讓開！」辯方指根據證人書面口供，他以「不斷講」來形容發出警告的次數，惟庭上作供時卻以「一直講」等字眼形容，質疑實質次數是多少。

裁判官認為，曾的語文表達能力不及辯方律師的水平，只能用「不斷」及「一直」等字眼形容。裁判官續指，曾當時需要增援受襲警員，他表露身份要求他人讓路的舉動屬合情合理。曾在庭上示範發出警告的聲調，裁判官認為不算大聲高呼，惟語速清晰，並不急速，他亦不止一次發出警告，被告不可能聽不見。

曾供稱被告的雙腳原本正合上，但經過被告時感覺到自己的右小腿被絆到，他隨即向下望，發現被告伸出右腿。裁判官指庭上播放的片段完全脗合曾的證供，影片清晰拍下被告伸出右腳，其後警員被絆到。裁判官肯定是被告絆倒曾，令他失去平衡，並裁定曾為誠實可靠的證人。

裁判官總結，縱使當時環境嘈雜，但曾說話清晰，被告必然聽到曾的警告；他非但沒有讓開，反而伸腳絆倒曾，導致曾受傷。雖然辯方指被告只是意外伸腳，惟憑藉現場片段的內容，裁判官認為被告是故意犯案。

辯方求情指，被告於2017年任職政府助理文書主任，案發一個月後停職，今年5月被正式辭退，現時待業。被告的父親及胞妹有到庭支持他。被告的兩位上司亦有撰寫求情信，稱讚被告勤奮有熱誠，與同事相處融洽。辯方續指本案為被告帶來極大困擾，望裁判官輕判。裁判官則明言不會考慮非監禁式刑罰，只會判監。

【案件編號：KCCC2995/19】

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