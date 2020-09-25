武漢肺炎︱醫管局員工陣線籲醫護勿個別回覆局方來信：不容許任何人被清算打壓

政府於今年初疫情爆發時遲遲未肯封關，致醫療系統不勝負荷，醫管局員工陣線續於今年2月發起罷工促政府「封關」，當時逾7,000名醫護響應罷工。事隔半年，醫管局主席范鴻齡昨日（24日）出席醫管局大會後稱，人事部正準備向數千名曾參加行動的醫護發信，要求解釋缺勤原因。工會今日（25日）發信表示對此極感憤慨，批評醫管局在疫情尚未平復及醫護仍奮力抗疫之際，竟急不及待表明清算罷工員工，工會表明必定全力保障所有會員的權益，並會全力支援受影響的同工，「絕對不容許任何一人被局方清算打壓」，呼籲醫護若收到醫管局來信，請務必先聯絡工會，工會會在諮詢法律意見後統一處理。

醫管局員工陣線今早在專頁刊登一篇題為「告會員的信：存亡之秋 共同進退」的信件，内容提及《基本法》第27條列明，香港居民享有「參加工會、罷工的權利和自由」；而在醫管局無法對僱員提供足夠保障、確保工作環境安全的情況下，員工有權作出抗議反抗及參與工業行動。信中亦提到，工會於發動罷工前已諮詢律師團隊意見，確定所發動的罷工合乎《職工會條例》的定義，理應受到《僱傭條例》的保障，非范鴻齡所指的「缺勤」。

工會指出於今年年初武漢肺炎傳入本港時，醫管局反應緩慢，未為疫情做好準備，使醫護的防護衣物、口罩供不應求，更遲遲不封關以阻截病毒傳入，導致疫情一觸即發。工會為防止武漢肺炎於香港大規模爆發，提出禁止任何旅客經由中國入境、呼籲全港市民戴口罩，以及提供足夠配套予醫護人員等等訴求，但醫管局一律拒絕回應，工會故發起工業行動，要求醫管局正視訴求。

林鄭曾抹黑醫護為「害群之馬」

工會憤斥寧投放資源清算忽視裝備短缺

翻查報道，在工會於2月發起罷工後，特首林鄭月娥除了將發起罷工的醫護工會形容為「害群之馬」，更明言醫護採取罷工手法迫使政府答應訴求是「不會得逞」。工會斥責政府一直只以政治掛帥，凌駕公共衛生，更大開輿論機器，抹黑醫護人員為「極端分子」，最後政府不但未能阻截病毒，更以豁免檢疫方式容許至少30萬名跨境人士入境，令香港第三波疫情爆發，奪去過百名港人生命。

昔日報道：

【假抗疫●真助選】斥罷工醫護「害群之馬」 林鄭明言算賬 ：不應留醫院工作

特首挑釁：極端手段唔會得逞

工會於信中指，疫情爆發以來，醫管局寧選擇投放資源研究如何「清算」罷工員工，多次忽略前線醫護人員裝備短缺問題；而工會由二月開始收到多宗醫管局員工投訴，包括未有足夠口罩、防護裝備不足以致需要重用、被禁止佩戴N95等。工會重申以正當的工業行動，要求醫管局保障員工工作環境安全，乃真正的「合情、合理、合法」。

工會於信末表示，醫管局一直以來置員工安危於不顧，更配合政府發動白色恐佈，聘請所謂「法律顧問」追究罷工醫護，質疑醫管局不處理問題，只處理提出問題的人。工會直指香港無疑已進入極權時代，不論是媒體、教師、社工以至司法機關，都正面臨清算整頓，如今醫護人員亦首當其衝，在這個時刻，工會與會員唇齒相依，必須團結一致，互相支援，呼籲所有會員，若然收到醫管局來信，請務必先聯絡工會，切勿個別回覆，誓言作為發起罷工的工會，在保障會員權益上，絕對責無旁貸，明言「存亡之秋，讓我們一起共進退。」

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