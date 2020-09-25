上水公屋寶石湖邨最少4單位沖廁水驚現活蟲 漂白水高壓水槍殺不死 源頭未明

去年入伙的公屋上水寶石湖邨沖廁水驚現蟲患，有該邨碧玉樓住戶日前清潔座廁後，赫然發現沖廁水有大量活生生的昆蟲，隨即通知房屋署及物管公司，其後工程人員曾用高壓水槍清理座廁及水箱，事主甚至已更換座廁，惟仍未能杜絕蟲患；碧玉樓至今共有4個單位的沖廁水發現蟲蹤。

房屋署回覆指，寶石湖邨辦事處暫收到3宗涉及單位座廁內發現幼蟲的個案，工程人員曾檢查大廈天台沖廁水缸及單位座廁水箱，但未發現幼蟲蹤跡，即源頭未明。一直協助該住戶的立法會議員林卓廷認為，今次蟲患不是個別事件，促請房署追查源頭。

活蟲長約1厘米 漂白水滾水殺唔死

上水寶石湖邨共3幢大廈，去年8月陸續落成入伙。住戶王小姐今年6月入住碧玉樓一個樓單位，本月13日她如常清潔洗手間後，赫然發現廁所水內有大量長約1厘米、活生生昆蟲，「當我洗完廁所，奇怪點解會有頭髮絲、碎屑喺度呢？我以為係水缸啲沙石、沉積物，但我沖多幾次都仲喺度，咪樁個頭去望，點知就發現有蟲..….見到係好驚，冇諗過廁所係會有蟲，我住咗半年都冇。」

她隨即用盡各種方法，包括將漂白水、攝氏100度熱水倒入坐廁內，「啲蟲仲未死，仲喺度游」，即日通知保安及房署職員，保安員上門後確認沖廁水有蟲，「保安好快上咗來，一上到嚟有懷疑我：『你有蟲咩？』之後佢一睇就『嘩！點解有蟲，會唔會水箱有問題呀？』」

高壓水槍噴完 大量蟲蟲湧出

沖廁後再現蟲蹤

王小姐指自發現蟲蹤後，「試過最多見到十幾廿條蟲喺度郁，有啲蟲BB就要用電話相機放大，成堆堆埋一齊」，房署外判的物管公司職員及工程人員先後兩度上門，包括使用高壓水槍清理坐廁、水箱及坐廁去水橫喉，「星期一（第一日）有用高壓槍，當時一湧湧咗好多蟲出嚟...打咗大概一個鐘，嗰一刻肉眼係見唔到（蟲）。但我立即再沖廁，沖完一分鐘內，啲蟲再湧返哂出嚟」。但蟲患未解決，工程人員已離開。

第二日，工程人員再到其單位，用高壓水槍處理，她引述現場工程人員說﹕「我點打都係打唔到」，她認為要徹底解決問題，必須更換坐廁及喉管，「呢句說話（工程人員）對我好深刻，令我覺得你哋（再）上嚟（打高壓水槍）係浪費時間。」

管理公司圖卸責：會唔會係你屙蟲？

由於蟲患問題一直未解決，王小姐曾提出更換坐廁及喉管，但管理公司卻指，「如果你擔心咪自費換咗嗰廁所」，她斥物管公司說法離譜，「我自己冇郁動或改動工程，我聽完覺得好離譜」。

她隨後向當區區議員兼民主黨立法會議員林卓廷求助，管理公司才願意為其單位免費更換座廁，但即使更換坐廁後，沖廁水仍有蟲。直至昨日房署才承諾為其單位更換去水橫喉及座廁。

王小姐直言，自發現沖廁水有蟲蹤後，每日擔驚受怕 :「我已經驚咗個廁所...…會係咁望，好驚啲蟲會唔會爬出嚟，電視都唔想睇，好擔心會唔會有細菌。」甚至減少在家中去廁所，「我去廁所時會攞紙巾鋪落去，（鋪到）睇唔到（坐廁）水為止...每朝我會寧願選擇返到公司先去。」

她又稱，管理公司職員更質疑蟲患來自其身體，「會唔會係你屙蟲？會唔會係你屋企人屙屎屙咗啲蟲出嚟」，甚至諷刺她，「反寸我成幢大廈冇人投訴，得你投訴」，她坦言管理公司經理的說話令她十分難受，「我係好傷心，係咁質疑我哋健康問題」。

林卓廷：房署花咁多時間都唔清楚源頭

一直協助王小姐的民主黨立法會議員林卓廷稱，碧玉樓至今最少有4個住戶的沖廁水有蟲，他相信今次不是個別事件，「究竟係水管、水箱定水源出問題，房署責無旁貸，要跟到底」。

他又批評房署及物管公司卸責，「第一個住戶發現問題後，有關人員太過掉以輕心，甚至質疑係咪住戶身體排出昆蟲，我覺得有卸責成份。到底啲蟲有冇害、源頭邊度嚟，房署花咗咁多時間都唔清楚，呢樣嘢係不能接受」。他擔心整幢大廈沖廁水都有蟲，要求房署盡快檢查全幢大廈及單位，找出蟲患源頭。

水務署：抽取水樣本化驗顯示沒有幼蟲

房署回覆《蘋果》查詢，指寶石湖邨的日常管理工作交由署方委聘的佳富物業服務有限公司負責，該邨物業服務辦事處本月13日接獲碧玉樓住戶通知後，已上門了解及跟進，曾為該單位的坐廁和水箱內加注漂白水。

署方又指，工程人員曾檢查大廈天台沖廁水缸及該單位的坐廁水箱，均未有發現幼蟲蹤跡，但已於大廈沖厠水缸、天台廁渠氣喉口分別放入漂餅及倒入漂白水消毒，而本周三亦曾清洗大廈天台沖厠水缸。此外，辦事處過去兩日曾接獲兩宗同類報告，現正跟進中，房署指辦事處已向水務署及食環署尋求協助。

水務署就回覆，指本月22日曾派員視察碧玉樓的內部沖廁水系統，包括地下和天台沖廁水貯水箱，均沒有發現幼蟲，昨日 （24日）亦再派員到碧玉樓視察，並在大廈地下及天台沖廁水貯水箱抽取水樣本化驗，結果顯示沒有幼蟲，指水質適合作沖廁用途。

寶石湖邨碧玉樓沖廁水驚現蟲患時序表

9月13日 碧玉樓居民王小姐清潔廁所後，發現沖廁水有活生生的昆蟲及幼蟲，即日通知房署及保安

9月14日 屋邨外判物管公司及房署工程人員上門檢查，曾使用高壓水槍清理座廁、水箱等，但昆蟲問題仍未解決

9月15日 物管公司及工程人員第二次上門，再用高壓水槍清理座廁等，蟲患問題仍未解決

9月16日 職員致電王小姐，著她若擔心可自費更換洗手間:同日她向立法會議員林卓廷求助

9月17日 物管公司通知王小姐，願意為其單位免費更換座廁

9月19日 工程人員上門更換座廁，但當日下午沖廁水仍有昆蟲出沒

9月24日 房署承諾下周二(29日)為其單位更換去水橫喉及座廁:同日碧玉樓再多3個住戶的單位沖廁水出現蟲蹤

9月25日 房署回覆《蘋果》查詢，指除了王小姐單位，另收到2宗同類個案， 強調工程人員曾檢查大廈天台沖廁水缸及該單位的座廁水箱，均未有發現幼蟲蹤跡

水務署指曾派員在大廈地下及天台沖廁水貯水箱抽取水樣本化驗，結果顯示沒有幼蟲，水質適合作沖廁用途

資料來源﹕綜合住戶王小姐、房屋署及水務署

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