施政報告︱疫情下生意勁跌八成 報販業促政府允售加熱煙增收入

武漢肺炎疫情打擊各行各業，報販生意比去年同期大跌八成，隨時出現「摺檔潮」。報販業界昨向特首林鄭月娥提交《施政報告》意見書，促請政府允許商販售賣加熱煙。有報販表示，若經營情況未有改善，只好無奈轉行，甚至要申領綜援維持生計。

全港報販大聯盟主席廖社青表示，前線零售人員觀察到本港近四分一的煙民已轉用加熱煙，相關數字絕非統計處早前公佈的僅2%。由於政府遲遲未正式容許售賣，令他們的合法收入被走私黑市侵吞，故要求政府盡快允許銷售加熱煙，將已流入私煙市場的顧客重新帶回合法市場。報販承諾會承擔起把關的角色，不會售賣煙草產品予未成年人士。

報販意見書提到，據香港海關官方數字顯示，2019 年期間檢獲了逾600萬枝走私加熱煙，估計市值1,800萬港元。隨著加熱煙被越來越多的地區所認可，現時全球已經有數十個地區允許銷售，包括日本、韓國、馬來西亞等，根據業界推算，容許報販合法銷售加熱煙，平均能為每檔報販重奪被黑市私煙非法侵蝕之25%原收入。

香港報販協會副主席林長富表示，希望特首能在下月公佈的施政報告中提出刺激經濟的措施，令人流回復正常狀態，透過短中長期政策，協助報販渡過難關。業界重申，一次性的經濟援助只是杯水車薪，改善長遠政策，擴闊業界長期的收入來源，才是真正對報販自力更生有幫助。

60多歲的報販柏哥表示，若然年底情況仍然無改善，可能要轉行做看更，若然無人肯請，只好無奈申領綜援。

立法會批發及零售界議員邵家輝周四接見報販代表時，承諾會向特首轉達業界訴求。

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