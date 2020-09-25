三「警賊」劫地下賭場3.7萬

【本報訊】旺角凌晨發生懷疑黑吃黑打劫地下賭場事件，三名自稱警員的男子，在沒有出示委任證下，進入太子聯合廣場所在的大廈，登上樓上一個地下賭檔單位，劫去近四萬元後逃之夭夭。警方到場調查後在賭檔拘捕六男女，包括賭檔負責人及賭客，當中包括一名手抱幼嬰女子，暫列冒充警務人員及行劫案，追緝三名「警賊」歸案。

女主持五賭客被捕

遇劫地下賭檔位於旺角彌敦道東海大廈10樓，昨凌晨4時許，三名年約30歲男子進入大廈，向大廈保安員自稱警察，但沒有出示警察委任證，並乘搭升降機到10樓一個單位。該三名自稱警員的男子進入單位後，隨即拿出鐵筆威嚇在場賭客，命令他們交出所有財物，並搜查賭客的個人物品，最後在地下賭檔及賭客的袋內，掠去3.7萬元現金。

警方其後接報指有人在涉事單位遇劫，警員到場發現單位疑是地下百家樂賭檔，調查後拘捕六人，包括五女一男，其中姓黃（61歲）女子涉嫌「經營非法賭博場所」被捕，另外四女一男（年齡29至58歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。其中一名被帶走女子當時手抱嬰兒，由警員陪同落樓。

經調查後，警方相信進入大廈的三名男子假冒警員，年齡25至30歲，其中兩人案發時身穿黑色上衣及黑色褲，另一人身穿白色上衣及黑色褲，列冒充警務人員及行劫案。