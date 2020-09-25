馬道立聲明︱《大公》《文匯》又發功 再向馬官開火頭版質問

早前大肆批評司法機關的中共喉舌《大公報》和《文匯報》，今日在終院首席法官馬道立發聲明兩日後，以大篇幅向馬道立發動第二波攻勢。其中《大公》更以頭版大字標題質問馬道立：「馬官大人 你在迴避改革！」又以前終院常任法官列顯倫、前刑事檢控專員江樂士等人的言論批評馬道立聲明。

《大公》今日以A1、A2兩版對馬道立口誅筆伐。當中列顯倫接受《大公》訪問時，沒有評論馬道立發聲明的目的，僅指馬道立聲明是要帶出「你要批評，要有事實才批評」的信息，認為市民單憑法庭判來批評會「好削、好弱」，應耐心旁聽案件整個聆訊，了解事實及和判決原因。

引列顯倫批司法機關抬高自己至人大位置

《大公》亦以表列形式，指列顯倫批評司法機關「把自己抬高到了全國人大的位置」、「持續地讓公共利益屈從於個人權利的主張」、「允許律師玩法證遊戲」，以及未有意識到《基本法》最終解釋權不在香港法院，而在北京手中。

而江樂士受訪就形容馬道立場聲明「了無新意」，強調從12港人送中一事所見，司法機關須吸取教訓，不得不對被告施加更為現實的保釋條件。

同時，《大公》亦借曾刑事投訴馬道立妨礙司法公正但不成功的退休裁判官黃汝榮之口，抨擊馬道立聲明「只係搬一堆法律條文及原則管制法官」，強調「唔好俾佢(馬道立)呃到」。黃汝榮亦以裁定東區區議員仇栩欣襲警罪名不成立、並批評警員「大話冚大話」的裁判官何俊堯，正是法官需被監察的例證。

昔日報道：

【跟黨新思維】列顯倫：法院無懲罰抗爭者致街頭混亂 遲鈍理解一國兩制

有警暴冇老解 江樂士：港警獲諾貝爾和平獎受之無愧

大篇幅報道前副廉政專員撐成立量刑委員會

而《大公》A2版則大篇幅報道前廉署副廉政專員郭文緯，反問為何不能改革香港司法的言論。同時以社評批評馬道立聲明是「避重就輕、不想改革」，揚言司法改革「勢在必行」，例如成立量刑委員會。

《文匯》方面僅以A3、A4兩版向司法機關開火。其中A3版大字標題「法律界不滿否定司法改革可能」，內容主要由本身為律師的全國政協委員黃英豪、同為律師的民建聯周浩鼎、周的黨友葛珮帆、本身為大律師的新民黨容海恩及大律師龔靜儀撐起，同樣是批評馬道立聲明「否決」了設量刑委員會等建議，把「放生暴徒」的責任歸咎律政司。同時，《文匯》又引用《立場新聞》相關報道的留言區內容，營造「黃絲」也不滿馬道立聲明的景象。

至於《文匯》A4版則圖文並茂，點名批評法官黃崇厚、錢禮、水佳麗和何俊堯等，再以黃汝榮言論指香港法律「寫得很好」，制度也沒有問題，問題只在於法官，繼而主張設量刑委員會。

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