抗暴之戰︱警員拍片屈民主黨派錢示威 投訴警察課立案循行為失當調查

今年３月中西區區議會主席鄭麗琼，被警方以涉煽動意圖拘捕，鄭的民主黨黨友在警署外就鄭的保釋金「夾錢」時疑被警員拍攝，其後建制陣營流傳短片指民主黨向聲援鄭的人士派錢。民主黨中西區區議員甘乃威表示，投訴警察課通知會立案調查事件，並循涉嫌有警員行為失當的方向調查，不過甘坦言對調查「沒有期望也不會失望」。

鄭麗琼於今年3月26日凌晨被捕，多名民主黨黨友到葵涌警署聲援鄭。鄭在同日獲釋後，建制陣營就流傳短片，指控民主黨成員向聲援鄭的人士派錢，民建聯副主席陳學鋒亦有份轉載該短片。當時民主黨許智峯已解釋，一眾黨友其實是因應鄭的保釋金由5,000元增至1萬元而「夾錢」，形容事件可笑，並指拍攝短片的角度屬警署範圍，質疑有警員與建制派合流。

其後甘乃威向投訴警察課投訴，今日收到投訴課通知已立案，循涉嫌有警員行為失當的方向調查，個案亦被界定為須向監警會匯報個案。甘回覆《蘋果》時稱，投訴課亦要求他親身及在監警會監察員在場下錄取口供，與及到葵涌警署指出事發位，不過他拒絕。

甘乃威稱，事發至今經已6個月，「要查都查晒啦」，再者警署內外均有閉路電視，亦有出入警署人士的紀錄，加上他曾提交書面證供，相信投訴課有足夠資料調查。甘在社交網站明言對今次調查「沒有期望也沒有失望」，他表示，從去年反送中運動至今未有一宗針對警員的投訴成立，就可見無論自己配合投訴課要求與否，投訴課最終都是「無case」，故不覺得要浪費時間再配合投訴課。

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