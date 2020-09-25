葉蔭聰學術評審支持佔多卻失嶺大教席 鄭國漢：完全唔係政治決定

嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰上月收到學校通知，指其「實任」（substantiation）申請被否決，被質疑此乃「洗太平地」之舉。校長鄭國漢今於校內舉辦論壇，強調事件「完全唔係政治決定」，其他大學均是沿用同一評審制度。有同學問到《國安法》下，校方如何保障學生或教職員對「敏感」議題的學術研究，鄭指「無一間學校會保障學生犯法」，又指「如果國安人員嚟到話你犯法，大學都無符㗎」。

鄭國漢今日傍晚於校內舉辦論壇，有約40人參與，他被追問多項近日發生的事件。嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰上月收到學校通知，其「實任」（substantiation）申請被否決，只獲一年合約，明年要離職。根據學術評審委員會結果，有8位與文化研究領域相近的學者均一致支持其申請，但有3位範疇較外行的學者反對，卻能推翻支持意見。

鄭國漢回應時多次強調「完全唔係政治決定，唔關政治事」，指不同大學均沿用這個制度。他指，3人均是成功學者，亦能互相制衡，「要搵啲同佢（葉蔭聰）無利益衝突嘅人去睇」，又反問學生「如果一個學系就可以作出決定，大學仲有咩用？又驚唔驚有『擦鞋文化』？」

屢稱「冇一間大學會保障學生犯法」

《港區國安法》魔爪不斷伸延，粉嶺槍械案的青年因家中有港獨文宣，隨即被加控煽動分裂國家罪。有同學問到在惡法下，校方如何保障學生或教師仍可以「敏感」議題做學術研究。鄭多次重複「冇一間大學會保障學生犯法」，指如果師生只做學術研究，校方必定支持，「但如果你入面（內容）係犯法嘅，國安人員嚟到話你犯法，大學都無符㗎，保唔到你」。他續指，即使國安人員要求交出涉事學生的論文或其他物件，校方權力比國安署低，「我冇權唔畀佢」。

鄭回應指，相信寫文章分析不會有問題，「你探討，唔係鼓吹呀嘛」。有同學反指，鄭曾撰寫有關一帶一路3個壞處的文章，或已觸犯「引發民間對政府的憎恨」一罪，鄭指「我唔驚，我未驚過，無人話要上門之類」，又呼籲同學自己多了解《國安法》細節。鄭指稍後會撰文，向國安公署查詢學術自由與撰寫論文的問題。

鄭國漢於6月時，曾與中大、教大、理大及港大校長聯署撐立法，聲明指理解訂立《國安法》的必要性。

至於早前有校友投訴被屬退休警察的保安屈曲手臂，校方指沒有確鑿證據支持投訴。有同學要求校方向全校公開調查報告或閉路電視，鄭回應會研究「有咩可以嘅就分享」，但強調「唔會畀全校同學知」，只會回應個別有疑問的同學。被問到校方往後會否暫停聘用所有退休警察的保安員，以釋除同學憂慮，鄭拒絕並斥學生「你咁樣係歧視」。

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