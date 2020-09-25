痱滋警遇襲案 裝修工暴動等罪囚四年 官指送年輕人入獄感無奈

去年6月26日大批示威者包圍警察總部，口中長有痱滋的便衣警往警總上班途中遇襲，遭多人追打，聲稱被打致痱滋爆裂，「痛足一星期」。其中地盤工在區域法院經審訊後早前被裁定暴動及普通襲擊罪成，並承認不依期歸押罪。本案是反修例運動以來，首宗經審訊後被裁定暴動罪成的案件，亦是首宗涉及包圍警總被裁定罪成的案件。法官郭啟安今判被告入獄四年。

旁聽席的年輕男女友人，今午一見被告岑曉麟（26歲）由囚室步出犯人欄時痛哭抽泣，由旁邊的朋友摸頭安慰，岑亦望向旁聽席點頭示意。而在判刑後，岑向旁聽席的眾人揮手，旁聽席多人叫「頂住呀」、「等你」、「保重呀」。據悉，被告很大機會就定罪上訴。

再次送背景良好年輕人入獄 官指感無奈

郭官在結語指，三年前已經曾判處一名背境良好的年輕人入獄，當時已告誡年輕人不要以一時之勇以身以法，否則一旦被定罪會付出沉重代價，「三年後，又再將一個背景良好的年輕人判入獄，我真係好無奈」，但郭官稱「暴力就係暴力」，不會因崇高理想而改變，指年輕人不應以政治主張及暴動手段作抗爭。

案件於下午判刑，今日中午在區域法院樓下派籌時，由司法機構新聞主任協助登記，有網媒取籌時，新聞主任要求記講出代表機構，並用手機瀏覽該機構的facebook賬號及帖文，才派籌號給網媒記者，做法與平常由保安協助派籌的情況不同。

法官郭啟安於早前曾指出，本案嚴重性在於案發時群情洶湧的集結，「冇可能判幾個月」，又指「星星之火，可以燎原」，集結可釀成更嚴重的暴動。警員張金福當時獨自一人，不能螳臂擋車，不敢想像如果他被制服的話後果如何。郭官又指，被告案發時蒙面，更是加重罪行嚴重性。

法庭明白示威者當時的訴求是針對警方處理不公道、甚至有暴力的情況，但警總為法治重要機關，「我角度睇，係嚴重挑戰法治」。

郭官又指，不得不承認處理今次判刑有困難，因為案情獨特，可能是眾多同類案件中相對輕微，不涉及其他暴動案件中襲警及縱火等行為，判刑需平衡多方面。不過，控方稱不同意案件嚴重性略低，稱當時千人聚集、癱瘓警總運作、出入口被堵塞，認為行動具冒犯性及挑戰性，法庭不能忽略判刑帶出的訊息。

【案件編號：DCCC825/19】

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