Google Meet短暫死機 網上課受影響 學生開心16分鐘後回復正常

武漢肺炎疫情下，網上學習成為新的常態。今早（25日）視像軟件Google Meet發生短暫故障，部份學校的網上課堂被迫中斷，軟件10多分鐘後恢復正常運作。

部份年級已於本周三（23日）恢復面授課堂，但中二至四、小二至四等年級要待下周二（29日）才能回校上課，開學至今仍要繼續在網上上課。

中學英文科教師孔令暉表示，今早正跟同學用Google Meet上課，約9時7分突然發現同學「無晒反應」，察覺似乎無法連線，嘗試轉用手機和其他電腦都不行，亦從WhatsApp群組得知其他同事都發現同樣問題。孔說，其間跟學生用Whatsapp群組保持聯繫，笑言學生「開心咗一輪」，但很快在約9時23分已得知軟件恢復正常，要繼續上課。

Google在G suite狀態資訊主頁上表示，得悉大批Google Meet用戶受到影響，問題應已得到解決，對為用戶帶來的不便表示歉意，會繼續改善系統以保持系統的可靠性。另外，據Google指，Gmail、Google Calendar、Google Groups、Google Chat亦曾出現問題，問題現已解決。

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