商10.1遊行　警15分鐘打發民陣

【本報訊】12名被送中港青遭秘密羈押近五周，民陣發起10.1「毋忘義士 釋放12」大遊行，昨與警方商討安排，民陣召集人岑子杰會後指，會議歷時僅15分鐘，警方派出數名代表出席，未有詢問細節，相信會議屬「走過場」，料警方將「光速發出反對通知書」。岑子杰斥特首林鄭月娥藉疫情消滅反對聲音，10.1當日會在《蘋果日報》刊登印有「12」字樣的廣告，市民可剪下自製扣章表達訴求。

岑子杰料光速發反對通知書

民陣發起10.1大遊行，遊行主題為「毋忘義士 釋放12」，爭取12港人盡快獲釋，向政權表達關注。民陣昨與警方商討安排。民陣召集人岑子杰稱，會面歷時僅15分鐘，是「史無前例最快完」，出席警方代表數目非常少，亦未有如過去成功舉辦的遊行般商討細節，反在會議上多次刁難，包括提問民陣如何確保遊行人士不會違反限聚令和遊行中沒犯罪行為。岑子杰強調，民陣有責任勸喻，但沒執法權力阻止其他人進行任何行動。

岑認為，警方雖未表明反對遊行，但感覺警方今次開會只屬「走過場」、「行個形式」，相信會「光速發出反對通知書」。他指出，本港近8、9個月無法舉行任何合法遊行，面對警方修改通例打壓傳媒、政府押後選舉和林鄭政府放寬海員檢疫造成第三波疫情爆發，民怨一直無法宣洩，斥林鄭藉疫情消滅反對聲音，剝奪港人權利。

岑指若警方最終拒絕發不反對通知書，民陣不會如期舉辦遊行，但會籲公眾當日穿黑衣抗議，並會於10月1日在《蘋果日報》登廣告，廣告內有一個小格印有「12」字樣，讓市民剪下自製扣章，外出時展示立場明志。