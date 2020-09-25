新聞界斥修例：視記者為敵人

【本報訊】警方修訂《警察通例》的「傳媒代表」定義，取消承認香港記者協會及香港攝影記者協會發出的會員證，變相推出記者發牌制度，新聞業界強烈不滿，多名業界代表昨重申反對立場，記協主席楊健興直斥警方改動是「視記者為敵人」，促業界團結一致反對有關修改。

一人採訪亦被控限聚令

多個新聞業界代表昨舉行「記者捍衞真相 不容政府篩選」為題記者會，其中壹傳媒工會發言人林偉聰指，日前有《蘋果》記者獨自一人在通往香港知專設計學院的橋上採訪拍攝，被警方要求向警察公共關係科登記才可採訪，否則或會票控599G限聚令，可見警方所謂「無礙公眾地方採訪」只是謊言，林批評警方把記者趕入「採訪區」，是限制記者採訪。

明報職工協會副主席許芳文亦指，該報記者早前採訪時被辱罵「黑記」，又被要求蹲下及關閉攝影機，甚至在耳邊近距離噴胡椒噴霧，該會憂慮警方修改傳媒定義，將來難保會有「2.0」、「3.0」版本，新聞自由更難受保障。

眾新聞工會主席張凱傑質疑記者採訪屢受阻，警方所謂「便利記者採訪」的說法並非事實，又指公民記者湧現是因社會不公，政府打壓記者採訪是本末倒置。

楊健興要求警方立即取消有關修訂，否則記協不排除循法律途徑處理；又促警方停止設立採訪區及封鎖區等限制傳媒採訪的安排，及促請警方尊重新聞自由及傳媒的採訪權利。

至於記協何時申請司法覆核，楊未有正面回應。記協執委陳朗昇補充指，正諮詢多名大律師意見，若資料足夠便會實行。記協亦會設較有系統的觀察員計劃。

親建制網媒「港人講地」引述警方聲稱有假記者涉堵路，楊健興強調記協經認真審查才會發出證件，認為警方應提出證據。攝記協會主席陳奕釗 重申，攝記協審批證件非常嚴謹，坊間指控並非事實。根據記協及攝記協資料，現時分別發出有917張及167張會員證。

警方強行修改傳媒定義，只承認已登記政府新聞處新聞發佈系統（GNMIS）的傳媒後，政府新聞處即配合警方說法，昨晚發稿稱只有在系統登記的傳媒，才會容許出席政府記招及活動。截至昨日為止，GNMIS系統共有206個「登記用戶」，當中包括30多間純網媒。