開心見誠：疫情完結前不要隨便停情緒藥（李德誠）

「醫生，好在上次覆診嘅時候，你叫我唔好停藥，如果唔係上個月真係唔知點算……」

「本來諗住好哋哋，已經有一輪無本地確診㗎啦嘛，所以我覺得可以停囉，點知突然間又爆第三波，我又要轉返work from home，我哋呢行喺屋企做唔到嘢㗎，啲文件又唔齊，同埋喺Zoom度好難同同事傾到嘢，下下又要安排會議，啲工夫積埋積埋，到最後咪又係要返公司做番，仲唔計困咗喺屋企，街又無得去，旅行無得去，連想出街食飯都唔得！」

Z患有抑鬱症，年前服藥後，低落情緒、沒動力和失眠的問題已經減退，工作也回復正常，公餘可以跟朋友打波食飯，大概一年前已經完成鞏固療程，開始減藥，但當藥量減到一半時，遇上肺炎爆發，所以唯有將減藥的步伐停下來。之後於第一、第二波之間，又把握機會，再減了一點藥，到了兩個月前，Z剩下最後的四份之一粒藥，所以他也很希望盡快把藥減掉。當時疫情第二波剛完，第三波未到，大家也比較樂觀，所以難怪Z提議把握時機，盡快把藥停掉。不過，家人和醫生都擔心，雖然當時香港疫情控制得不錯，但其他國家仍然大爆發中，有很多預計不到的因素，所以醫生擔心萬一疫情出現預計以外的轉變時，到時候Z的情緒又出現波動的話，便很難分辨出到底是減藥失敗，還是因為疫情有關的壓力引致新的情緒問題。

到目前為止，疫情發展了九個月，不少人的工作環境也受到疫情不同程度的影響，有可能是因為work from home而令工作進度慢了，一旦回到公司，工作便排山倒海而來，難以招架。也有一些公司，可能有同事覺得擔心會裁員，於是搞一些「小動作」，講是講非，也令工作環境增添了不少壓力，當然，另外全球經濟環境變差，沒有一個行業可以倖免，返工自然要更加落力，「打醒十二分精神」，所以這段時間，如果正服用情緒藥的話，除非很有把握，否則不要輕易減低藥量，更不應該貿然將藥停掉，否則遇上第四、第五波的話，病情便可能變得非常複雜。

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李德誠 精神科專科醫生