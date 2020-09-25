藏雷射筆走近紀律部隊宿舍 青年獲撤控改守行為兩年

去年市民發起「8.5 三罷」，各區均有示威活動，有青年在毗鄰黃大仙紀律部隊宿舍的遊樂場被警員截查，從背囊搜出雷射筆和噴漆等物，事隔半年被警方以傳票方式檢控管有攻擊性武器。案件早前已開審，不過今在西九龍法院再訊時，被告獲准以1,500元自簽保守行為兩年方式處理，控方不提證供起訴。案情早前提到，青年解釋當時打算參加黃大仙廣場的公眾集會，因不熟路才走向紀律部隊宿舍，及後發現走錯路，轉身走時被截停。

被告李俊科(23歲)被控去年8月5日在黃大仙睦鄰街遊樂場管有一支雷射筆。據被告承認的案情提到，當日有警員坐在警車內觀察紀律部隊宿舍對開情況，發現被告戴上太陽眼鏡及口罩，背著腫脹背囊，跟兩名同伴行至毗鄰宿舍的睦鄰街遊樂場，向龍翔道方向行去。

警員見被告指著紀律部隊宿舍，又突然停步，於是下車截停三人，在被告背囊找到噴漆、雷射筆、防毒面罩及手套等，被告警誡下保持緘默。其後進行錄影會面時，被告稱當時打算到黃大仙廣場參加公眾集會，但被告與朋友都不熟該區，因此才向紀律部隊宿舍方向行去，但發現只有很少人在該處，發現方向不正確，轉身時走時被警員截停。至於涉案雷射筆，被告解釋是事發前一周在街上拾獲，他曾在家中使用。

早前審訊時，辯方質疑警員單憑被告背包大、手指宿舍和窒步，就決定截停被告，並不合理，而警員未正式拘捕已要求搜袋，屬非法搜查。

【案伴編號：KCS502707/20】

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