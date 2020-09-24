【本報訊】曾發起反送中罷工的社福界被秋後算賬，中聯辦及建制派更首次將社福界當成重點鬥爭的三座大山之一，社福界立法會議員邵家臻指出，社福界首次被點名，代表刀尖已對準社福界，估計反送中運動中被捕的多名社工會是首批開刀對象。本港各社福機構都可能被捲入政治風暴中，需要積極表忠才能自保。

社福界在去年反送中運動中，一直被左派及左報攻擊為包庇、甚至支持示威年輕人，外洩的何君堯的短訊提及，要向社福界在內的三座大山之一發動鬥爭，要將非政府組織（NGO）和社工糾正，「把他們變成支持政府依法施政」。

促機構勿「扮鴕鳥」啞忍

社福界立法會議員邵家臻指出，在過去一年的反送中運動中，已經有內地傳媒指摘香港社福界包庇及縱容暴徒，現在經何點名，只不過更清楚顯示刀尖已對準社福界，本港各社福機構領導人不應再抱僥倖心態，以為「扮鴕鳥」對中共啞忍便可獨善其身，應立即做好戒備，尤其是一些與外國及內地社福機構有聯繫及交流的非政府組織，不應再以為港區國安法只針對少數人，要慎重檢視有否誤觸紅線。

他指出，至今有至少六名前線社工在反送中運動中被警方拘控，相信政權會先針對這批社工下手，檢控一定窮追猛打，例如被判刑後會上訴要求加刑，「就算告唔入，都會千方百計將佢哋除牌，打爛佢哋嘅飯碗」。對於曾在反送中運動中較活躍的非政府組織（NGO），估計亦會成為報復對象，包括各類抹黑及投訴，動員建制勢力切斷捐款及撥款等。

邵家臻相信，部份較保守的社福機構為求自保會更保守，禁止屬下社工政治表態，「甚至衣着或者裝飾物有政治暗示都唔可以」，另一方面則會更積極表忠，例如強制員工參與國慶活動等。他認為社工界必須團結，才有力量對抗政治清算。

其中一名被拘控的社工許麗明認為，受撥款機制影響，本港大部份NGO其實都親政府。但據她所知，內地的NGO歸公安部管轄，資金來源不能涉及「外國勢力」，中央是否要進一步加強管制，令香港NGO變成內地一樣，還需時間了解。至於前線社工層面，打壓一直都有。

社工：要守住註冊局

不過許指，社工有一套法定的專業註冊制度，由獨立的社工註冊局監管，註冊局有一半委員屬民選，只要社工界大部份人能堅守信念，「守住」社工註冊局，社工本身應有一定保障。

社會工作者總工會去年曾發起反送中罷工，社總副主席張志偉指出，暫時不清楚何君堯的言論是否代中央，他在2015年亦曾自稱是社工，社總都有提出質疑。

張指捍衞人權公義是社工的精神使命，所以社工界一向會就不妥善的政府政策提出異議，反送中運動期間社工亦會到場提供服務，建制派若因此而認為社工界反政府，要對付社工界，是建制派有誤解。