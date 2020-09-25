12港人送中︱李宇軒妹開「Andy is Missing」fb專頁 憂不發聲兄會「永遠消失」

12名被送中港人中，被港府以「港區國安法」拘捕的李宇軒，其妹妹接受《獨立媒體》專訪時批評港府不作為、內地沒有依法辦事，這次挺身而出，是希望國際社會關注事件，強調「如果我哋自己都唔出來為佢哋奔走的話，佢哋就真係可能永遠消失。」

李宇軒妹妹早前開設Facebook專頁「Andy is Missing」，希望國際社會關注12港人被送中一事。她接受《獨媒》專訪時稱，只是希望兄長安全、可獲律師探視，直言「最大心願就係佢可以平安出返來。」對於港府連日來的回應，她批評是「特登不作為」，強調「我哋要求嘅唔係咩好天荒夜譚嘅嘢，我哋想自己委託律師、叫律師上去見人，呢啲係一啲好基本嘅權利，唔係一啲out of大陸政策的要求」，「大陸成日話自己依法辦事、陽光司法，但其實我地而家睇到就係你唔依法辦事、司法亦一啲都唔陽光。」

對於連串的拘捕事件，李宇軒妹妹感到荒謬，她說「到底佢係做咗啲乜嘢令到你想捉佢？」，「我覺得成件事對我嚟講已經係好......out of control（超出控制）同out of imagination（超出想像），已經唔係好知發生緊咩事。即係好似一單又一單，呢頭拉咗《國安法》，放返出來，嗰頭又話咩喺隻艇上面比人截獲，而家連個人都唔知去咗邊......」

形容哥哥是愛看動漫的「宅男」

李宇軒妹妹形容哥哥是關心她、愛看動漫的「宅男」，而且是自學成程式員、一手創立資訊科技業務、「好叻」的人，她沒有想過哥哥會成為《國安法》下的被捕者，以至被逼流亡，現在被囚於內地。她提到曾逼自己閱讀有關哥哥的訪問，閱後雖對哥哥變成「熱血青年」感到有點「違和」，但亦由衷欣賞，並謂家人向來頗為政治冷感，但「當一個本身好政治冷感background（背景）嘅人都企出來嘅時候，你會睇到呢件事（反送中運動）影響嘅層面有幾廣。」

她亦不諱言親人積極發聲的代價比想像中大，不過「屋企人係自己㗎嘛，如果我哋自己都唔出來為佢哋奔走的話，佢哋就真係可能永遠消失。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！