警改傳媒定義︱PK鄧密室建制訪問圖解畫 貶稱「黃背心任何人記者」指控襲警搶犯

警方早前突然修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義，只承認已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒，事件引起新聞業界強烈反對。警務處處長鄧炳強於修警例後首度開腔，形容穿黃背心的人士為「任何人記者」，指他們阻礙警察工作，甚至攻擊警員；又力撐修警例是便利「真正從事採訪」的記者，使用新聞處系統辨識記者，是與政府對記者的定義看齊。

修例後，鄧炳強從未正式向傳媒解畫，反而現身建制派立法會議員葛珮帆的YouTube頻道，二人在片段中一唱一和，全力為修改警例護航。鄧在影片中指，以往記者「好合作、好自律，會做一啲正常嘅採訪」，但聲稱過去一年發現很多「黃背心人士」作出違反原則的行為，包括「自己本身有份遊行，甚至有啲喺度暴亂，拉過着黃背心嘅暴動（罪）」，刻意阻礙警察工作，「我哋想捉賊嘅時候擋住我哋，或者等啲賊走，甚至搶犯」，更指控有人攻擊警察，「包括掟雪糕筒，掟（向）我哋同路邊」。

未提警暴反指警員被記者打

稱GNMIS為基準最合理

鄧炳強在影片中以「任何人記者」稱呼身穿黃背心人士，聲稱同意任何人都可以是公民記者，但認為難以確定他們會否對警方構成危險。鄧聲稱以往在行動中不使用橙帶封鎖線，是「因為以前係好安全，記者唔會打我哋、搞我哋，唔會阻住我哋執行職務，唔會鬧我哋挑釁我哋」，故為針對「任何人記者」，警方「惟有用橙帶圍起，令採訪嘅人喺外面」。鄧承認，設立封鎖區會對「真正從事正常採訪活動」的記者造成不便，聲稱今次修改警例，以新聞發佈系統的登記機構為基準最為合理，認為「更加便利採訪朋友」。

對於新聞界強烈反對修改警例，鄧炳強承認指引難以滿足各人，但不同意會影響採訪自由，聲稱所有採訪人士，「包括着黃背心嘅任何人記者，繼續可以從事採訪活動，不過好似以前咁樣、喺橙帶外面，冇分別㗎」，又指新指引是便利「真正從事」的記者可以「行入啲」。至於有聲音批評新指引令警方可避開傳媒鎂光燈，鄧表示「絕對唔驚（記者）」，「我哋喺陽光底下做任何嘢，完全係公平開放」。

拒認記協證件辯稱「好多記者冇入記協」

鄧炳強又指，在未修改的警例中，警方對記者定義和政府不同，表示修改警例是要與政府「一體化」。鄧舉例指，舊例承認記協記者證，「但我哋發覺好多記者冇入記協」，故認為轉用政府新聞處系統較理想，且具透明度，又認為只要記協會員「本身從事採訪工作」，不會立心阻礙警方工作，修改後的警例「絕對唔會有影響」，認為記協應歡迎改動。

政府新聞處早前回覆《蘋果》指，處方「一直與警方就記者在公眾活動的採訪工作保持聯絡」，並稱已向警方說明，「GNMIS」系統是用作向傳媒提供政府新聞稿、廣播、圖片及短片的綜合網上平台。

鄧聲稱警方注重及尊重新聞自由，珍惜和媒體的關係，但認為前提是不可影響警方執法及效率；又指絕大部份情況下，警方都不會劃出封鎖區，有關做法只會在混亂情況，如大型遊行示威中採用，故學生記者可照常進行採訪工作。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！