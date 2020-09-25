電影檢查員小組43人均來自通訊辦 電檢處6人龜縮拒回應刁難《理大圍城》送審

獨立紀錄片電影《理大圍城》及《佔領立法會》遭電影、 報刊及物品管理辦事處電影科（通稱電檢處）連番留難，除要求於影片加上「部分描述或行為，根據現行法例可能會構成刑事罪行」等警告字句，亦不讓發行商於警告字句前加上「由電檢處要求加入此警告」的字眼，而《理大圍城》更於日前放映前兩小時突被電檢處列為三級。本報日前曾致電多名電影檢查員小組成員，當中相信主要為電影進行檢查的成員均沒有接聽電話，電影報刊辦對於查詢僅重申日前的答覆。

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據政府網站顯示，電影檢查員小組共有43名成員，43人都來自通訊事務管理局辦公室；本報曾致電多名電檢小組成員查詢，當中有成員透露，電影檢查工作主要是由辦公室轄下「電影、報刊及物品管理辦事處」的成員進行。本報翻查成員名單，發現有6人屬電影報刊辦下的電影科，惟記者嘗試致電6人的辦公室電話，均沒有人接聽。根據《電影檢查條例》中影片檢查部份，擬上映的影片須送呈監督，凡影片送呈及獲接納，電影檢查監督須在切實可行範圍內盡快為影片委派一名檢查員，同時可委派不少於2名顧問。

本報向電影報刊辦查詢是次對《理大圍城》作出要求及修改評級為哪位電影檢查員負責時，電影報刊辦並無回覆。對於為何不能於警告字眼前加上「由電檢處要求加入此警告」的字眼，電影報刊辦僅重申日前的回覆，指一般而言，電影報刊辦不會接納申請人在影片內標示電影報刊辦所要求作出的增刪部份。

稱播放電影時光碟破裂

已應要求賠償新光碟

另外，影意志送審的《理大圍城》光碟離奇粉碎，影意志藝術總監崔允信接受訪問時曾稱電檢處沒有向影意志解釋事件，亦一直沒正式道歉，只附上另一空白光碟當作「賠償」。電影報刊辦對此回覆指，電影報刊辦的檢查員在本年9月21日播放影片《理大圍城》時，其中一隻光碟破裂，有關職員已於即日向領取核准證明書的申請人代表就光碟破裂一事致歉，並按申請人代表的要求賠償一隻光碟，電影報刊辦亦正內部跟進所發生的事故。

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