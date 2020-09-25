醫委會換屆　黃營或全取直選三席

【本報訊】香港醫務委員會今年底會就六個席位舉行換屆選舉，當中三席由全體醫生選出。據悉，五人已報名競逐該三席，包括一向敢言的公共醫療醫生協會會長馬仲儀、前線醫生聯盟前副主席覃天笙及醫學會副會長鄭志文，三人將聯手參選。對手則是去年曾聯署撐警的資深麻醉科專科醫生韋玉珍，以及執照醫生醫學會主席、外籍眼科專科醫生馬思特 。有醫生表示，三名黃營醫生勝算較高，但醫委會委員有32人，即使黃營醫生盡佔14席，親政府委員仍佔多數；若政府要赤化醫生，黃營抵抗並不容易。

醫委會今年底會就六席進行換屆選舉，當中三席由醫學會提名及選出該會會員，暫未開始提名；另外三席由全體醫生選出，現任委員是鄭志文、韋玉珍及林哲玄。

四大醫生組織力撐

據悉，鄭志文會聯同馬仲儀、覃天笙聯手參選，競逐全體醫生選出的三席，已獲四大醫生組織，包括公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、醫學會及政府醫生協會支持。

一直就公共衞生議題發聲的馬仲儀早前接受《大紀元》訪問後，被抹黑為法輪功學員及違反國安法。馬其後於facebook發聲明，指自己從不是法輪功學員，強調「面對連月來的攻擊和恐嚇，本人不會畏縮，並會繼續就影響香港市民的各類公共衞生議題提供專業意見」。 鄭志文及覃天笙於今年7月醫學會會董選舉中，與蔡堅團隊全數勝出。

三人對手是競逐連任的韋玉珍，她於去年反送中風波曾聯署撐警。馬思特（Marcet, Marcus Mitchell）於行內較少人認識。上次於醫學會選舉敗給鄭志文的藍營林哲玄則不競逐連任。