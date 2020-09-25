12港人送中︱維權大律師張耀良指認罪不會網開一面 籲外界持續關注助營救

12名港人去向仍然未明，關注內地司法狀況的大律師張耀良憂慮，12名被送中港人的遭遇與內地人權活躍份子相似，例如面臨不公開的審訊、安排電視認罪、寫悔過書，以至發「家書」促家屬不要再炒作事件、不要接受傳媒訪問等。然而他認為，低頭認罪不能換來網開一面，反而獲外界關注更有好處。

張耀良接受民主黨前主席劉慧卿專訪時稱，目前12人的情況並不樂觀，他們的遭遇與很多內地案件「熟口熟面」。他解釋，按內地《刑事訴訟法》規定，被捕人有權面見律師，家屬享探視權利，而被捕起計37日內，控方要決定是否「批准逮捕」，之後公安有多兩個月時間調查，接着檢察院又再多最長個半月時間決定是否起訴，決定起訴就交法院審訊。

或以案件敏感為由 過「批准逮捕」日子後續拘留

張續指，內地的法規「講就係咁講」，他擔心今年10月1日，即12人被拘押滿37日，控方要決定是否「批准逮捕」的日子後，內地當局以案件性質敏感為由繼續拘留12人。此外，就算12人最終被檢控，他亦憂慮12人是否享公平審訊，例如內地規定除涉及國安等，否則審訊必須公開，但當局可用座位有限等理由令審訊沒有公開，甚至直接「唔公開就唔公開」，而不公開的因由可以是證據不足、控罪可笑、或者被捕人其實是被迫認罪，譬如透過電視認罪、寫悔過書，甚或是12人透過公安寄「家書」給家人，要求屬不要再炒作事件，聲稱自己受到很好待遇，希望讓事情冷卻。

不過張耀良表示，從過往經驗所見，外界關注、家屬持續以合法途徑追問並堅拒官派律師更有好處，亦是無計可施時最有效的方法，相反低頭認罪不會獲網開一面，因為外界的關注或能令內地官有少許戒心。

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