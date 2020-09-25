【本報訊】沙田瀝源邨榮瑞樓昨午發生三級火，五樓一個單位起火，濃煙攻出走廊波及對面另一單位，其間起火單位火光熊熊，黑煙直捲半空，露台更伸出燒至甩皮的恐怖人手。黑煙亦攻入對面另一單位，單位內一名老婦危坐窗邊晾衫架求救，觸目驚心。起火單位一名男住客趴在露台當場死亡，消防員續救出危坐晾衫架的老婦等四傷者送院。據稱，男死者事發前曾發狂揚言斬祖母，祖母逃離家中求救後單位起火。消防花逾一小時將火救熄，消防在起火單位發現助燃劑，由於火勢迅速蔓延，認為起火原因有可疑，交警方調查。

起火單位住有一家四口，包括37歲姓陳男死者、父母及94歲祖母，男死者疑患精神病，須服藥及定期覆診。事發時父母不在家，只有兩嫲孫。消息稱，男死者當時突情緒激動，用雜物掟傷祖母，又揚言「斬死你」。祖母頭破血流致電街坊求助，同時離家向保安求救，未幾住所發生火警，祖母事後送院。另外，火警中兩男兩女吸入濃煙不適送院，當中一名女子情況危殆，另兩男一女情況嚴重。

老婦危坐晾衫架求救

昨午4時01分，消防及警方接報榮瑞樓五樓一個面向瀝源街的單位發生火警，該單位對面、面向沙田鄉事會路的單位亦有黑煙冒出，當時街坊以為兩個單位同時起火。目擊者崔先生稱，當時見到面向瀝源街的單位首先冒出白煙，未幾傳出爆炸聲，單位迅速陷入火海，黑煙密佈，之後聽到有人大叫「好辛苦，救命呀，救命呀」，及後「見到有個男人喺個隙度伸隻手出嚟，我哋見到佢隻手燒到甩晒皮，消防到場射水，佢即刻將兩隻手擒上個鐵欄，冇幾耐又伸返隻手出條隙」。

同一時間，該個面向沙田鄉事會路的單位，一名老婦危坐窗邊晾衫架揮手求救至少15分鐘。當時黑煙不停撲出，她不停以毛巾掩口鼻，令樓下圍觀街坊十分擔心。消防到場將火警升為三級，並升起雲梯灌救，至4時54分火勢受控，於5時22分救熄。

火警中消防疏散300住客，救出10人，當中四人吸入濃煙不適送院。起火單位面積200呎嚴重焚毀，消防在單位近窗邊發現一具男屍，當時他側身伏地。因火勢迅速蔓延，且火警調查犬在單位中央發現助燃劑，認為火警有可疑，交警方調查。

消防事後被問及為何到場後遲遲未向危坐晾衫架的老婦施救，消防解釋指當時已發現老婦晾衫架求救，並調派增援車輛在沙田鄉事會路外圍拯救，同時派員破門入屋，最終救出老婦。