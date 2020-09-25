區議員王進洋廉署受查 涉曾公開宣稱拒服務「支持廿三條」市民

離島區議員王進洋昨日（24日）下午在facebook透露，因早前在facebook宣稱，不會服務所有「支持廿三條立法」市民的求助，被廉政公署調查。

屬東涌南選區的王進洋在facebook上載一幀在廉政公署辦公室門外的自拍照，指自己因3月初發佈了一段宣誓。翻查其facebook，他於3月15日發表「終止服務聲明」，指「基於良知為由，王進洋議員將拒絕接受所有『支持廿三條立法』的市民的求助；不論民意逆轉，不論白色恐怖。從今天起，直到永遠。」

他昨日稱，因此段宣誓被廉署召見調查，又指有街坊問到，此事是否廉政公署及政府故意打壓區議員及製造白色恐怖，他則重申「絕對沒有此事；如果有危險，我會保護自己做足措施，希望街坊釋除疑慮。」

王又稱，已向廉署職員在調查中再三強調，寫信協助新移民一家團聚，根本從來都不是區議員的職權範圍，認為因多年來被建制派「做壞規矩玩爛市」，因此區議員過往都淪為快速上樓的踏腳石。因此，他稱如果有支持廿三條立法的市民向他反映區內聚賭的問題，關乎社區環境問題及公眾利益事務，他仍會接受求助並跟進；若涉及個人利益而對方根本沒有達到申請門檻，或求助者在事件中其實是錯的一方，「而用選票的表態向我施壓，唔該你滾遠啲，概不受理。」他最後則稱不會透露所有調查細節。

《蘋果》曾致電及以facebook inbox王進洋查詢，暫未有回覆。《蘋果》亦正向廉政公署查詢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！