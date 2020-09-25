么鳳男成員命案女被告病逝 死因庭證供指死者自覺愧對家人

涼果零食老字號「么鳳」家族男成員前年在灣仔一間酒店昏迷不治，同房60歲女子自殺獲救，事後被控謀殺罪，去年還柙期間因多重器官衰竭病逝。死因庭今展開研訊，庭上透露死者嚴重抑鬱，囚友供稱死者曾言想死和十分難受，「佢接受唔到呢件事，佢覺得對唔住屋企人，同埋院所嘅生活，佢咁大年紀適應唔到。」

女死者張燕琼（60歲）於2018年12月26日因涉嫌謀殺被控，還柙大欖女子懲教所。去年6月8日，她因暈倒被送往屯門醫院急症室，證實食道及胃部爆裂，流血不止，翌日器官衰竭病逝。據心理醫生報告，死者有嚴重抑鬱，自殺風險高。

死者丈夫認為死因無可疑

死者丈夫袁志威供稱，妻子近年患糖尿病，試過面癱，2017年曾因情緒低落而預約精神科，但最終未有求診。前年他獲悉妻子因自殺被送院，馬上前往探望，但「警察話唔方便見」，後來妻子被落案控告，才在警署相見。他定期探望還柙的妻子，一直沒有異樣，直至去年5月妻子中風，出院後不久再發生腸胃破洞，最終不治。袁認為死因無可疑，希望保留完整遺體，故申請豁免剖驗。

張的囚友黃曉彤供稱，張曾透露「想死，好難受」、「接受唔到呢件事」，張感到對不起家人，亦不適應懲教院所生活。黃稱每次都會安慰及開解張，還柙期間未見過對方自殘。

黃透露張中風出院後精神較疲倦，去年6月8日暈倒前，張胃口欠佳，但沒表示不適，僅透露便秘多日。當日下午兩人負責清潔，其間黃有人探訪，黃遂吩咐張「做住簡單嘅清潔先，其他等我返來做」，自此沒有再見對方，後來得知張已離世。

大欖女子懲教所醫生何俊鵬供稱，張燕琼被送入懲教所翌日，他會見對方，獲悉她曾入住東區醫院精神科，有自殺傾向，遂轉介入小欖精神科跟進。

醫生稱懲教所醫院人手不足

裁判官問，張暈倒當日有沒有醫生當值，何說沒有。何解釋大欖懲教所醫院設施與一般療養院無異，心電圖、X光等服務都有，「但緊要嘅症要送出去。」大欖醫院有四個「環頭」，分別為精神科、男監、女監及女童監，惟最多只有兩名醫生同時當值。

何坦言「一直都請唔夠人」，若有醫生需進修、放假或上庭作供，便只餘一名醫生照顧四個環頭的病人。

二級懲教助理鄧蔚珊透露，張是在懲教醫療檢查名單上，原因是情緒不穩，職員每15分鐘便要監察她一次。鄧稱不曾發現張有任何異常。聆訊下周一繼續。

【案件編號：CCDI517/19】

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