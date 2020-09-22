12港人送中︱家屬斥新華社批評文章「無恥」 籲張建宗速現身：勿躲入境處後面

解放軍駐港部隊今日（25日）發放第3季度聯合海空巡邏影片，訓練內容包括在果洲群島附近發現可疑船隻，特戰小隊乘小艇登船截查並制服。「事有湊巧」，有指12港人是在果洲群島一帶水域被拘押，《文匯報》8月28日首報道12港人被送中，亦首提及船隻駛至果洲群島樟木灣附近，後遭海警追截扣押至今。

有份協助家屬的朱凱廸、鄒家成等亦質疑12人是否於香港水域內果洲群島東南面被拘，正尋找目擊者。惟新華社今日發文指港「立案不合法」，又指協助家屬的議員「赤裸裸地消費」被捕港人及家人、「借國際反華勢力向內地施壓」。家屬批評文章是賊喊捉賊、無恥，強調他們一直以來尋求特區政府協助，但政府的回應無法說服公眾。

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委託律師批當局惡意操作 違法剝奪被羈押人辯護權

根據內地刑法刑事拘留有37天期限，12港人的扣留期限9月30日將會屆滿，據了解，其中5名家屬已經發信向中國法院申請取保候審，其他家屬亦在準備當中，但未知能否成功。

有不願具名的被捕者家屬委託律師表示，要求家屬律師去辦公證委托，本身就沒有法律規定；而當局利用辦公證期間，向被羈押港人提供官派律師更是違法，目的是為了排除家屬律師及變相剝奪被羈押人辯護權，也是對家屬知情權的侵犯。

針對委託辯護人方面，委託辯護律師應優先於法援，但法律沒有明確的細則規定，「這也是當局在惡意操作的原因」。

被捕港人家屬：所有行動是家屬決定 非受慫恿

12港人的家屬透過鄒家成回覆，批評新華社的文章是賊喊捉賊、無恥，強調家屬一直以來尋求特區政府的協助，但特區政府的回應無法說服公眾。他們重申，是主動尋求議員協助，所有行動都是由家屬自行決定，而非受到任何慫恿。

家屬重申，要求保安局長李家超和政務司司長張建宗速速現身，不要躲在入境處之後，正面回應家屬訴求。另多名民主派議員今日（25日）趁張建宗出席立法會財委會，促張會見12港人家屬。張回應時拒與12港人家屬會面，並批議員的問題是「離題萬丈」。

鄒家成則指，新華社的文章提及內地依法辦理此案，然而家屬在過去一個月委托中國律師及辦理中國公證書，卻未能與被捕者聯絡，如今37日的拘留期限即將屆滿，家屬正為被捕人申請取保候審，「到時就會知中國係唔係依法處理案件」。

鄒家成又否認協助家屬是為爭取政治資本，「過去一個月團隊做咗啲乜嘢，家屬都看在眼裏。我哋只係按家屬嘅要求提供協助，相信家屬到今日仲係搵緊我哋而唔係民建聯，係因為對我哋嘅信任」。

涂謹申：文章旨在批評民主派

另一名有份協助12名港青的律師、民主黨涂謹申則憶述，2010年馬尼拉人質事件中，他亦有份協助人質家屬及傷者，當時他亦被當地報章猛烈抨擊，因此現時面對新華社的批評亦「冇乜感覺」。

涂謹申強調，該12名被捕者家屬尋求協助，他作為議員的職責，就是在自己能力所及的範圍內幫忙。

涂並指，若民主派人士有如新華社聲明中所指的「利用」12名家屬，全港市民均可監察到他們的所作所為，甚至會招致持相同意見的人士不滿，然而，現時社會上主流意見都是質疑中共強行剝奪被捕者面見律師的權利，因此他認為新華社的文章旨在批評民主派人士，卻不向港人交代為何剝奪被捕者面見律師的基本人權。

朱凱廸：丁蟹邏輯「將事實調轉嚟講」

朱凱廸回覆《蘋果》時指，新華社的聲明只能反映中央的思維仍停留在「丁蟹邏輯」，即是將港人對特區政府與內地的不信任，強行與協助被捕者的民主派人士掛勾，「將事實調轉嚟講」。

他直指文章內容完全不能解答12名被捕者家屬，包括港人對該12名港青不能獲律師接見的疑慮等，甚至是「迴避具體問題」、利用長篇幅的文章批評協助被捕者的民主派人士。他透過社交網站批評官媒轉移視線，剝奪12人權利，「寫咁多，都解唔到點解家屬律師唔可以見12人。」

朱認為，中共一直強調該12名港青是在內地管轄的水域被捕，卻一直沒有對外公開雷達資料證實，反問中共「喺咪身有屎？」又直斥中共不能依靠這種「扣政治帽子」式的文章，避答港人憂慮和試圖蒙混過關。

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