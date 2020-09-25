洪水橋擬建專用安置屋邨 申放寬地積比多建430單位

政府擬在洪水橋新發展區申建2,600個公營房屋單位，作為安置屋邨之用。土木工程拓展署向城規會遞交申請，擬在洪水橋／厦村新發展區內、洪福邨旁2幅地皮申建公營房屋單位，並擬將有關用地的地積比由5.5倍增加至6.5倍，令可建單位數目增加430個，合共提供2,600個單位，分別包括900個租住屋邨單位及1,700個資助出售房屋單位。

當局稱，今次發展涉及第8區及第10區兩個地盤，共1.8萬平方米用地，位處洪水橋洪福邨及瑞豐華庭之間，預留作專用安置屋邨，將交由房協發展及管理。當局擬略為放寬用地地積比率由5.5倍增加至6.5倍，將可增加供應大約430個單位，合共提供大約2,600個單位，涉及6幢住宅大廈，樓高由28至40層不等，首批安置的住戶預計在2024/2025年入住。

土拓署稱，擬議的公營房屋發展能為受影響的住戶提供有迫切需要的安置單位，而透過放寬地積比率增加發展密度，是在不改變原先規劃意向下，能短時間增加房屋供應的可行方法。放寬地積比後，已規劃的休憩用地仍能符合香港規劃標準與準則中的要求，增加的人口亦不會引致額外政府、機構或社區設施需求。

房委會在東涌申請近5,000個公營房屋

另外，房委會亦在東涌一幅臨海用地申請近5,000個公營房屋。當局向城規會遞交申請，同樣計劃放寬於東涌第99區公共房屋發展計劃的最高總地積比，由6.4倍增加至6.7倍，增加約4.7%，希望建成5幢住宅大廈，提供約4,800個公營房屋單位，並容納約14,880人口。該發展亦包括一個公共運輸交匯處和提供80個私家車位的公眾停車場。

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